Динамо-Зоря: нічия в центральному матчі туру. ВІДЕО

Зоря і Динамо зустрілись у 8-му турі української Прем'єр-Ліги.

На 44-й хвилині Артем Громов повів лік голам у матчі, першим встигнувши на добиванні після дальнього удару Сіласа. Відновити рівновагу динамівцям вдалося вже у другому таймі.

Сергій Сидорчук зрівняв рахунок після розіграшу штрафного на 67-й хвилині . Півзахисник збірної України пробив із-за меж штрафного.

Таким чином кияни набирають 14 очок, у Зорі – 12. Шахтар відривається від динамівців, які пропускають ще й Олександрію, на 7 очок, хоча у тих гра з Маріуполем в запасі.

Нагадаємо, Суркіс розповів чому влітку не підписали нападника.

Читайте також: "Шубна справа" Динамо: як кияни на 3 роки єврокубків позбулися.

Джерело - Football Hub.