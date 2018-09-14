Гравець Ренна не вважає Динамо великим клубом

Атакувальний півзахисник Ренна Ромен Дель Кастільйо оцінив суперників у групі Ліги Європи. Разом з його колективом гратимуть Динамо, Астана і Яблонець.
Про це повідомляє Спортарена.
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"У нас у групі немає великих команд, і це добре", — сказав Кастільйо
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Також 22-річний футболіст заявив, що його команда здатна успішно подолати груповий етап.
"Це означає, що у Ренна є можливість вийти в плей-офф. Тому, якщо ми зустрінемося з грандами в стадіях на виліт, то це буде ще краще", — наголосив гравець.
Динамо стартує в Лізі Європи в четвер, 20 вересня, домашнім поєдинком проти Астани. Матчі з Ренном для киян будуть спареними і відбудуться 25 жовтня та 8 листопада.
Нагадаємо, Суркіс розповів чому не придбав нападника.
Окрім цього президент Динамо відмовився оцінювати роботу Краснікова.
Джерело - Спортарена.