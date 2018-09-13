Сидорчук: Якщо добре показуватимемо себе на міжнарордній арені — отримуватимемо більше часу у збірній. ВІДЕО

Капітан київського Динамо розповів про перебування у таборі збірної України.

Його слова наводить офіційний сайт київського клубу.

"Завжди приємно їздити до збірної, тим більше, що зараз там чудова атмосфера. І результат хороший. Класно їздити і ставати трошки кращим. Настрій після збірної хороший, але, на жаль, є осад після кількох невтішних результатів з Динамо", — сказав Сидорчук.

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На те, що динамівці отримали менше часу на полі в іграх збірної капітан розповів:

"Думаю, це все тягнеться одне за одним. Якщо добре показуватимемо себе у матчах на міжнародній арені та у чемпіонаті України, то, мабуть, у нас буде більше ігрового часу в збірній. Якщо погані – будемо грати мало. Треба дивитися на себе, на свою гру у першу чергу, і робити висновки", — наголосив гравець.

Нагадаємо, у Динамо стажуватиметься тренер з Польщі.

Тим часом збірники повернулися в Динамо та готуються до матчу з Зорею.

Джерело - Динамо.