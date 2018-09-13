Польський тренер приїде на стажування в Динамо
В Динамо стажуватиметься польський тренер
До Києва приїде на стажування тренер польської Akademia First kick SM Себастьян Мордал.
Про це повідомляє Динамоманія з посиланням на офіційний сайт польської академії.
Стажування проходитиме в рамках курсів UEFA Youth Elite. Очікується, що поляк буде в Києві до 19 вересня. Якщо вдало завершить курс, він зможе отримати тренерський диплом, що дозволить тренувати дітей і підлітків.
Найімовірніше, стажування Мордала проходитиме в академії киян або в одній з молодіжних команд.
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Джерело - Динамоманія.