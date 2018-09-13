Алієв: Будемо ростити нових Мілевських

Колишній футболіст київського Динамо і збірної України з футболу Олександр Алієв готовий до працювати головним тренером в дитячій академії Меліоратор.

Про це сказав сам Олександр.

"Будемо відкривати в Бучі дитячу школу. Діточок будемо піднімати, ростити нових чемпіонів, нових Мілевських ", - сказав Алієв.

Раніше повідомлялося, що дитяча академія Меліоратор почне працювати 23-го вересня.

Нагадаємо, раніше Олександра Алієва очолював футбольний клуб Хмельницький, що виступав у чемпіонаті країни серед аматорів.

А влітку він повернувся до гри, виступаючи за Меліоратор.

Джерело - sport.ua.