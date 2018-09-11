Мораес став найкращим гравцем місяця у Шахтарі. ВІДЕО

Уболівальники обрали гравця місяця донецького Шахтаря.
Про це повідомляє прес-служба клубу.
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В опитуванні, що відбувалося в соціальних мережах клубу, взяли участь 3 868 осіб. Найкращим футболістом гірників у серпні визнано Жуніора Мораеса. За бразильського нападника проголосували 1 694 респондентів. У голосуванні він випередив Марлоса, Тайсона і Тараса Степаненка.
Нагадаємо, Мораес висловив бажання грати за збірну України.
Також Дентінйо повернувся до загальної групи.
Джерело - Шахтар.