Мораес став найкращим гравцем місяця у Шахтарі. ВІДЕО

Уболівальники обрали гравця місяця донецького Шахтаря.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

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В опитуванні, що відбувалося в соціальних мережах клубу, взяли участь 3 868 осіб. Найкращим футболістом гірників у серпні визнано Жуніора Мораеса. За бразильського нападника проголосували 1 694 респондентів. У голосуванні він випередив Марлоса, Тайсона і Тараса Степаненка.

Нагадаємо, Мораес висловив бажання грати за збірну України.

Також Дентінйо повернувся до загальної групи.

Джерело - Шахтар.