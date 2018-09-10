Дентіньйо повернувся до загальної групи

Донецький Шахтар розпочав підготовку до матчу з Олександрією.

Про це повідомляє прес-служба гірників.

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За інформацією разом із командою займався і нападник Дентінйо. Він відновився після травми. А ось Кайоде та Ордець ще тренуються індивідуально.

Шахтар та Олександрія зустрінуться 15 вересня на Кіровоградщині.

Нагадаємо, екс-гравець Шахтаря розкрив секрет своєї зачіски.

А Мораес висловив бажання грати за збірну України.

Джерело - Шахтар.