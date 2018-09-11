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Щупальця Януковича в українському футболі. ФОТО

Сьогодні 07:35 1720 0
Щупальця Януковича в українському футболі. ФОТО

9 вересня в українські СМІ потрапила інформація, щодо зміни власника футбольного клубу Карпати

Новина могла б і не отримати такого широкого резонансу, якби не нові потенційні "босси" львівян - сім'я Герегів. Для більшості громадян дане прізвище викликає асоціацію з мережею гіпермаркетів Епіцентр. Однак, найбільшу славу сімейству приніс Герега Олександр Володимирович, який не просто був регіоналом. а й проголосував за Диктаторські закони 16 січня.

Але, на жаль, особистості з подібним минулим вже давно осіли в українсбкому чемпіонаті.

4. Леонід Клімов, Чорноморець

Леонід Михайлович - відомий український політик, який став одним із творців Партії Регіонів та постійно сприяв збільшенню впливу організації.

Найбільше популярність отримав, коли став позаштатаним радником Януковича. У цьому статусі політик пробув до лютого 2014-го рокую.

У списку 200 найбагатших українців за версією журналу Фокус Леонід Клімов зайняв 117 місце з $ 96 млн. У рейтингу Forbes-2011 він розмістився на 72 сходинці зі $ 147 млн. Журнал Кореспонден" нарахував у бізнесмена $ 92 млн, що дозволило йому бути 80-им в списку Золотої сотні. У 2012 році в Золотій сотні Корреспондента Леонід Клімов зайняв 67 місце зі статком $ 108 млн. У 2013 році Фокус оцінив стан Леоніда Климова в $ 82,6 млн (128 місце рейтингу 200 найбагатших людей України).

3. Сергій Кузьменко, Олександрія (на фото - зліва)

Бізнесмен та політик, на парламентських виборах 2012 року Сергій Кузьменко був висунутий як кандидат від Партії регіонів.

Окрім підприємницьких здобутків, за спиною у державного діяча підтримка Диктоторських законів.

Кузьменко зайняв почесне п'яте місце в рейтингу найбагатших губернаторів країни. Губернатор Кіровоградської області має 1 млн 332 тис 408 грн. Зарплата з цієї суми - 167,2 тис грн, понад 1 млн 360 тис - дивіденди і відсотки. 4853 грн - дохід від передачі майна в оренду. У Кузьменко - три земельних ділянки, квартира, житловий будинок.

Президент Олександрії з 2013-го року.

2. Гєллєр Євгеній, Зоря

За власними словами, входив у політичну групу депутата від Партії регіонів Юрія Воропаєва, відомого як юрист Ахметова.

26 жовтня 2014 року обраний народним депутатом України VIII скликання за допомогою фальсифікацій батальйону Дніпро (закриття двох виборчих дільниць збройними солдатами батальйону Дніпро на годину і викидування пачок бюлетенів). Отримав 28 тис голосів у колишньому Красноармійську, враховуючи те, що за попередніми опитуваннями був ноунеймом у населення.

Член Партії регіонів в 2001-2014 роках. Очолював контрольний департамент в партії. За даними української газети Економічна правда вважався контролером партійної каси Партії регіонів та отримав позивний Касир.

5 червня 2012 року голосував за Закон України, який гарантує використання в Україні регіональних мов і дозволив ряду регіонів надати офіційний статус російській мові.

16 січня 2014 року голосував за так звані Закони 16 січня, або Закони про диктатуру.

1. Рінат Ахметов, Шахтар.

Найбагатша людина України, політик та підприємець, постійний соратник Януковича. Людина, про політичним "подвигам" якої присвячено безліч літератури.

"Ахметов відкрито і публічно фінансував шість парламентських кампаній регіоналів, був головною опорою Януковича з 2004 року, коли почався ідеологічний поділ країни на три сорти і особисто забезпечував фінансами і медійної підтримкою всі дії режиму побіжного президента до останніх днів його перебування на території України", - сказав про Ахметова відомий журналіст.

Найближчим часом чекаємо на ще одне прізвище у списку!

 

Джерело - Чемпіон.

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