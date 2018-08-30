ЛЄ. РБ Лейпциг - Зоря 3:2. МАТЧ ЗАВЕРШЕНО

РБ Лейпциг - Зоря

Ліга Європи, 4-й кваліфікаційний раунд, 2-й матч

Ред Булл Арена, Лейпциг

30 серпня, 19:30

Матч завершується, Зоря програє матч в Лейпцизі, але за "мужиків" не соромно, хорошу гру продемонстрували підопічні Вернидуба, але клас суперника дався в знаки.

90' Штрафний удар в центрі заробили луганчани, Сілас виконав довгу передачу в штрафний, але сфера прилетіла прямо в руки Мвого.

90' Дуже мало часу залишилося в Зорі, схоже це кінець.

89' Пенальті у ворота Зорі! Гол, забиває Форсберг.

87' Гол, але з офсайду. Форсберг класно пробив з-за меж штрафного суперника, з цим ударом впорався Феліпе, але першим на добиванні був Огюстен, нападник пробив точно в кут воріт. Але арбітри зафіксували офсайд, який однозначно був.

86' Брума прийняв м'яч на куті штрафного суперника, португалець підробив собі снаряд і пробив в дальній кут, але цей удар успішно був заблокований.

85' Вернер взяв на себе гру на лівому фланзі, нападник пройшов Караваєва і прострілив в центр, але сфера прилетіла в руки Феліпе.

84' Невдало виніс м'яч кіпер Зорі, відчуваються нерви, потрібно грати спокійніше.

83' Луїс Феліпе отримує жовту картку за затримку часу, голкіпер Зорі занадто довго вводив м'яч у гру.

82' Цікаво розіграли черговий корнер футболісти Лейпцига, Вернер отримав передачу на лінії штрафного і пробив у дотик, але трохи неточно.

81' Кутовий удар на правому фланзі заробили господарі, була виконана подача в штрафну Зорі, де верх виграли гості.

80' Також остання заміна відбулася в складі Зорі, на поле вийшов Василь Прийма замість Рафаела Ратау, Вернидуб вирішив втримувати рахунок до останнього.

78' Остання заміна в складі Лейпцига, на поле вийшов Брума замість Конрада Лаймера.

77' Непогана контратака пройшла від Зорі. Михайличенко здорово обігрався на фланзі з Рафаелем і пробив з меж штрафного суперника в ближній кут, але Мвого контролював ситуацію.

76' Караваєв отримав м'яч на правому фланзі, капітан виконав передачу в штрафний, де в офсайд забрався Кочергін.

74' Вернер здорово вбіг до штрафного через правий край і виконав закид в центр, де надійно на виході зіграв Феліпе.

73' Матеус Кунья виявився з м'ячем в центрі, півзахисник пробив з дальньої дистанції, вийшло непогано, але все ж неточно

72' Клостерманн прорвався вперед через лівий край і виконав передачу в центр, звідки в дотик пробив Кунья, але цей удар був успішно заблокований.

70' Друга заміна відбулася в складі Зорі, на поле вийшов Євген Чеберко замість Владислава Кабаєва.

69' Залишилося грати 20 хвилин, кожна помилка може стати фатальною.

68' Гол. Лейпциг зрівнює рахунок. Організували швидку атаку господарі поля, Вернер виявився з м'ячем перед штрафним і виконав класний закид в бік Огюстена, який в переграв Феліпе у виході сам-на-сам.

67' Перша заміна в складі Зорі, на поле вийшов Владислав Кочергін замість Артема Гордієнко.

66' Огюстен знову виявився в положенні "поза грою". Нападник неуважно зіграв в атаці після передачі від Мвого.

65' Тімо Вернер опинився з м'ячем на правому фланзі, нападник знову змістився в центр і пробив в дальній кут, але неточно.

64' Кутовий удар на правому фланзі заробили луганчани, Кабаєв знову навісив у центр штрафного, але в який раз верх виграють німці.

63' Забиває Лейпциг, але арбітр справедливо взяття воріт не зараховує. Огюстен в штрафний Зорі забрався в очевидний офсайд

62' Шалений тиск зараз відчуває Зоря, господарі всім складом перейшли на половину поля суперника.

61' Небезпечний момент біля воріт Зорі. Кутовий удар на правому фланзі заробив Лейпциг, Форсберг навісив на ближню штангу, звідки зумів пробити головою Орбан, але трохи неточно.

60' Подвійна заміна в складі Лейпцига, на поле вийшли Форсберг і Огюстен замість Конате і Поульсена.

59' Ще один корнер заробили футболісти Зорі, знову Кабаєв виконав подачу в центр штрафного, але там без удару по воротах Лейпцига.

58' Кутовий удар на лівому фланзі заробили луганчани, Кабаєв навісив в штрафну, але там другий поверх виграють господарі.

57' Розіграли стандарт футболісти Лейпцига, Забітцер отримав передачу перед штрафним і пробив в дальній кут, але цей удар був успішно заблокований.

56' Богдан Михайличенко отримав невелике ушкодження після зіткнення на фланзі, медична бригада Зорі на полі, пауза в грі.

55' Михайличенко порушує правила на лівому фланзі оборони, захисник Зорі притримав Кунью, стандарт на користь Лейпцига.

54' Ще одна хороша контратака пройшла від Зорі, Михайличенко підключився до атаки лівим флангом і виконав простріл у штрафний, але там надійно на виході зіграв Мвого.

53' Тільки заговорили про удари в ствір, і відразу Зоря пробиває по воротах Мвого.

52' Всього два удари в ствір воріт завдали луганчани, і обидва удари виявляються результативними, на удачу поки що скаржитися не доводиться.

50' Лейпциг одразу активізувався, тепер німцям потрібно забивати два голи.

49' ГООООЛ! Зоря виходить вперед! В контратаку вийшли луганчани, Тимчик віддав шикарну передачу з глибини поля, Рафаел прокинув м'яч на Караваєва. Олександр вже увійшов в штрафну і прострілив на дальню штангу, звідки снаряд у ворота відправив Гордієнко.

48' Забітцер отримав довгу передачу на правому фланзі атаки, але лінійний арбітр підняв прапор, зафіксувавши офсайд.

46' Зоря розпочинає другий тайм передачою з центра поля.

Злива розпочалася в Лейпцигу, подивимося, як погодні умови вплинуть на гру.

На цьому перший тайм завершується, Зорі потрібно втримувати результат, а Лейпцигу відчайдушно атакувати.

45' Ільзанкер завдає удар у дотик з дальньої дистанції, але півзахиснику Лейпцига ніяк не вдається пробити в створ воріт.

44' Небезпека біля воріт Зорі! Вернер отримав м'яч перед штрафним суперника, нападник трохи змістився в центр і пробив в дальній кут, але сфера потрапила в поперечину.

43' Кабаєв опинився з м'ячем на правому фланзі атаки і виконав навісив у штрафну, але там першим на м'ячі був Мвого.

42' Кутовий удар на правому фланзі заробили гості, Кабаєв виконав подачу в штрафну, але там знову верх залишається за німецьким клубом.

41' В перспективну контратаку вийшли футболісти Лейпцига, Поульсен виявився з м'ячем на вигідній позиції, але нападник так і не зумів завдати удару.

39' Вернер знову виграє підбір в штрафному суперника, нападник пробив в дальній кут, але його удар був успішно заблокований.

38' Ігор Харатін отримує жовту картку за відвертий зрив атаки суперника, півзахисник Зорі перервав прохід Куньї.

36' Стандарт на лівому фланзі заробила Зоря, Кабаєв навісив в штрафну, але там верх залишається за Лейпцигом, успішно відбиваються господарі.

34' ГОООООЛ! Зоря зрівнює рахунок. Караваєв протягнув м'яч через правий край і виконав подачу в штрафну суперника, звідки Рафаел точно пробив в дотик головою.

33' Поульсен знову підхопив м'яч перед штрафним Зорі і пробив у дотик, але снаряд полетів набагато вище воріт.

32' Кунья фолить на лівому фланзі, півзахисник Лейпцига підштовхнув у спину Гордієнко, штрафний удар на користь гостей.

30' Знову Лейпциг притис луганчан, потрібно відводити гру від своїх воріт.

28' Поульсен виявився з м'ячем перед штрафній суперника, нападник взяв на себе гру, але втратив снаряд після зустрічі з Вернидубом.

27' Харатін підійшов до м'яча і пробив зі штрафного, але сфера потрапила в стінку з гравців Лейпцига, невдале виконання.

25' В перспективну контратаку вийшли луганчани, Гордієнко протягнув м'яч і віддавав передачу на вільного Рафаела, але цей пас вчасно перехопив захисник.

23' Кабаєв втратив м'яч в атаці, півзахисник відразу ж вступив у відбір, порушивши при цьому правила, стандарт на користь Лейпцига.

22' Кутовий удар на правому фланзі заробили луганчани, Кабан виконав навіс в штрафну, де після невеликого сумбуру відбиваються господарі.

21' Знову б'є по воротах Тімо Вернер. Нападаючий підхопив м'яч на куті штрафного і пробив у дотик, але сфера пролетіла вище цілі.

20' Луїс Феліпе отримав пошкодження в попередньому епізоді, Тімо Вернер влетів в голкіпера Зорі. Тривала пауза в нашому матчі.

19' Небезпека біля воріт Зорі. Лаймер отримав шикарну передачу на правому фланзі атаки, захисник вбіг до штрафного і прострілив в центр, звідки в дотик пробив Вернер, але трохи неточно

18' Лейпциг впевнено контролює м'яч на чужій половині поля, Зорі поки не вдається відсунути гру від своїх воріт.

17' Вернидуб фолить в центрі поля, захисник Зорі завалив на газон Кампля, штрафний удар на користь Лейпцига.

16' Розіграли господарі стандарт на правому фланзі атаки, Ільзанкер навісив в штрафну, але ця передача не пройшла.

15' Олександр Сваток отримує першу жовту картку в матчі, центральний захисник Зорі відверто підіграв собі рукою на фланзі.

13' Кампль отримав передачу в центрі поля і виконав передачу вперед в сторону Вернера, але нападника випередив Вернидуб.

12' Лейпциг продовжує активно йти вперед після забитого м'яча, Зорі зараз вкрай непросто, луганська команда практично всім складом змушена оборонятися.

10' Клостерманн підключився до атаки своєї команди лівим флангом, захисник отримав передачу і прострілив в центр, але там першим на м'ячі був Феліпе.

8' Гол. Забиває Лейпциг. Довго розвивалася позиційна атака господарів, Кунья отримав м'яч в центрі і пробив з дальньої дистанції, снаряд після рикошету від Вернера відправився у сітку воріт. Феліпе на цей удар не зреагував.

6' Кабаєв опинився з м'ячем на правому фланзі атаки, півзахисник виконав подачу в штрафний, але там верх виграли за німці.

4' Ільзанкер підхопив м'яч перед штрафним суперника і пробив у дотик, але поки що це лише пристрілка, занадто неточно.

3' Непогана комбінація пройшла від футболістів Зорі перед штрафним суперника, але пробити по воротах у Мвого не вийшло.

1' Лейпциг розпочинає поєдинок передачею з центра поля.

Команди на полі, зовсім скоро матч розпочнеться.

Хочеться відзначити, що букмекери не вірять в успіх Зорі.

Також, команди визначилися з формою на гру.

Стали відомі, склади команд на матч.

Сьогодні, 30-го серпня РБ Лейпциг буде приймати Зорю, у рамках матчу-відповіді раунду плей-офф Ліги Європи.

У першому матчі команди переможця не виявили і після нульової нічиї все буде вирішуватися на Ред Булл Арені.

Початок матчу о 19:30.

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Чемпіон проведе для вас пряму трансляцію починаючи з 19:15.

Джерело - champion.com.ua.