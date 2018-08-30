Лейпциг-Зоря: стартові склади команд на матч Ліги Європи

Стали відомі стартові склади команд на матч РБ Лейпциг – Зоря, який визначить володаря путівки в груповий етап Ліги Європи 2018/19.

Ліга Європи

4-й кваліфікаційний раунд

2-й матч

30 серпня

РБ Лейпциг - Зоря

РБ Лейпциг: Мвого, Лаймер, Конате, Орбан, Клостерманн, Забітцер, Кампль, Ільзанкер, Кунья, Поульсен, Вернер

Зоря: Луїс Феліпе, Тимчик, Вернидуб, Сваток, Михайличенко, Харатін, Сілас, Кабаєв, Гордієнко, Караваєв, Рафаель Сілва

Перший поєдинок у Запоріжжі завершився нульовою нічиєю, при цьому команда Юрія Вернидуба майже весь поєдинок грала у меншості після вилучення Богдана Лєднєва.

Матч РБ Лейпциг – Зоря розпочнеться о 19:30.

Чемпіон проведе текстову трансляціяю матчу.

Джерело - Чемпіон.