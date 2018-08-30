На думку букмекерів Зоря не має шансів на вихід у групу ЛЄ

Зоря майже не має шансів на позитивний у матчі з РБ Лейпцигом, саме так думають букмекери.

Букмекерська контора Фаворит оцінює шанси луганської команди на перемогу в основний час з коефіцієнтом 11.25. У той час як імовірність звитяги португальців розцінюють з коефіцієнтом 1.21. Нічию експерти оцінюють в 6.75.

Майже впевнені у конторі й у прохід німецького клубу, який оцінений коефіцієнтом 1.12, а вихід до наступного етапу Зорі - 6.

Нагадаємо, що у грі третього кваліфікаційного раунду проти Браги,у Зорю букмекери не вірили

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Джерело - champion.com.ua.