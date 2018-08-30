ЛЄ. Лейпциг - Зоря: анонс і прогноз матчу

РБ Лейпциг - Зоря

Ліга Європи, 4-й кваліфікаційний раунд, 2-й матч

Ред Булл Арена, Лейпциг. 30 серпня, 19:30

Головний арбітр: Данні Маккелі (Нідерланди)

Асистенти арбітра: Маріо Дікс, Хессель Стеєгстра (обидва - Нідерланди)

Четвертий рефері: Кевін Блом (Нідерланди)

Вигравати на полі Лейпцига - дуже складне завдання для луганчан. Але для проходу далі Зорі буде досить і результативної нічиї. Абсолютно зрозуміло, що український колектив не побіжить уперед, стрімголов. Варто очікувати, що команда Юрія Вернидуба знову гратиме від захисту і героїчно відбиватиметься. Наскільки вдало це буде виходити по ходу матчу, настільки і будуть збільшуватися шанси українців.

Все-таки не даремно Зорю" називають мужиками. Це прізвисько дуже прижилося і луганчани доводять, що їх так називають не дарма. Але крім самовідданої гри від захисту, Зорі потрібно пропонувати ще щось. З атакою у підопічних Вернидуба вже давно проблеми. Це проявилося і в матчі чемпіонату України з Десною (0:2). Але ту гру можна пояснити пріоритетами Зорі. Зараз головне - прохід у Лігу Європи. І в Лейпцигу знову потрібно терпіти і битися.

Вистачає у Зорі і кадрових проблем. Крім Лєднєва, який відіграв своє в першій зустрічі, у виїзному матчі точно не візьмуть участь Хомченовський і Громов. Обидва не відновилися після травм. Тому знову основні атакувальні обов'язки на собі буде тягнути Олександр Караваєв.

Максимальна задача Зорі - оборонятися. Але якщо на домашньому полі утримати Вернера і Форсберга вдалося, то в Лейпцигу зробити це - практично нереальне завдання. Знову сподіваємося на чудо.

Орієнтовні склади:

РБ Лейпциг: Гулачі, Клостерманн, Конате, Упамекано, Сараччі, Кампль, Демме, Забітцер, Форсберг, Вернер, Огюстен

Зоря: Луїс Феліпе, Тимчик, Сваток, Вернидуб, Кочергін, Гордієнко, Харатін, Караваєв, Арвеладзе, Сілас, Рафаель.

Слова:

Ральф Рангнік (головний тренер Лейпцига): "Нам доведеться зустрітися з суперником, який добре виглядає фізично і є дуже незручним. Поєдинок буде дуже непростим, і нам слід підготуватися до гри з командою, яка тактично діє як одне ціле. Для цього нам необхідно знайти і використовувати правильні стилістичні прийоми. Ми теж можемо грати агресивно і небезпечно, як показували це в минулому".

Юрій Вернидуб (головний тренер Зорі): "Зрозуміло, що нам потрібно вигравати домашню гру раунду плей-офф Ліги Європи. Ми припускаємо, що Зоря буде захищатися і розраховувати на контратаки і стандарти".

Цікаві факти:

- Зоря в своїй історії тричі зустрічалася з німецькими командами, здобувши одну перемогу, одну нічию і отримавши одну поразку. Два поєдинки відбулися в сезоні 2017/2018, коли луганчани виграли у Герти вдома і програли на виїзді, а третій відбувся тиждень тому проти Лейпцига.

- РБ Лейпциг - клуб із 9-річною історією, який проводить другий сезон у єврокубках. З українськими командами він вперше зіткнувся тиждень тому в Запоріжжі.

- Українські клуби мають негативну статистику протистояння з німцями: 48 матчів, 12 перемог, 12 нічиїх і 24 поразки. Загальний рахунок - 51:89 на користь Бундесліги.

- Українські та німецькі команди провели 11 матчів на виліт. За їх результатами німці були більш успішними, прорвавшись у наступний раунд сім разів, однак українці виграли у них фінал Кубка УЄФА.

- Зоря ніколи не виходила в груповий етап Ліги Європи через плей-офф.

Прогноз Чемпіона: 3:1

Джерело - Чемпіон.