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ЛЄ. РБ Лейпциг - Зоря 1:2. ОНЛАЙН

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ЛЄ. РБ Лейпциг - Зоря 1:2. ОНЛАЙН

РБ Лейпциг - Зоря

Ліга Європи, 4-й кваліфікаційний раунд, 2-й матч

Ред Булл Арена, Лейпциг

30 серпня, 19:30

53' Тільки заговорили про удари в ствір, і відразу Зоря пробиває по воротах Мвого.

52' Всього два удари в ствір воріт завдали луганчани, і обидва удари виявляються результативними, на удачу поки що скаржитися не доводиться.

50' Лейпциг одразу активізувався, тепер німцям потрібно забивати два голи.

49' ГООООЛ! Зоря виходить вперед! В контратаку вийшли луганчани, Тимчик віддав шикарну передачу з глибини поля, Рафаел прокинув м'яч на Караваєва. Олександр вже увійшов в штрафну і прострілив на дальню штангу, звідки снаряд у ворота відправив Гордієнко.

48' Забітцер отримав довгу передачу на правому фланзі атаки, але лінійний арбітр підняв прапор, зафіксувавши офсайд.

46' Зоря розпочинає другий тайм передачою з центра поля.

Злива розпочалася в Лейпцигу, подивимося, як погодні умови вплинуть на гру.

На цьому перший тайм завершується, Зорі потрібно втримувати результат, а Лейпцигу відчайдушно атакувати.

45' Ільзанкер завдає удар у дотик з дальньої дистанції, але півзахиснику Лейпцига ніяк не вдається пробити в створ воріт.

44' Небезпека біля воріт Зорі! Вернер отримав м'яч перед штрафним суперника, нападник трохи змістився в центр і пробив в дальній кут, але сфера потрапила в поперечину.

43' Кабаєв опинився з м'ячем на правому фланзі атаки і виконав навісив у штрафну, але там першим на м'ячі був Мвого.

42' Кутовий удар на правому фланзі заробили гості, Кабаєв виконав подачу в штрафну, але там знову верх залишається за німецьким клубом.

41' В перспективну контратаку вийшли футболісти Лейпцига, Поульсен виявився з м'ячем на вигідній позиції, але нападник так і не зумів завдати удару.

39' Вернер знову виграє підбір в штрафному суперника, нападник пробив в дальній кут, але його удар був успішно заблокований.

38' Ігор Харатін отримує жовту картку за відвертий зрив атаки суперника, півзахисник Зорі перервав прохід Куньї.

36' Стандарт на лівому фланзі заробила Зоря, Кабаєв навісив в штрафну, але там верх залишається за Лейпцигом, успішно відбиваються господарі.

34ГОООООЛ! Зоря зрівнює рахунок. Караваєв протягнув м'яч через правий край і виконав подачу в штрафну суперника, звідки Рафаел точно пробив в дотик головою.

33Поульсен знову підхопив м'яч перед штрафним Зорі і пробив у дотик, але снаряд полетів набагато вище воріт.

32' Кунья фолить на лівому фланзі, півзахисник Лейпцига підштовхнув у спину Гордієнко, штрафний удар на користь гостей.

30' Знову Лейпциг притис луганчан, потрібно відводити гру від своїх воріт.

28' Поульсен виявився з м'ячем перед штрафній суперника, нападник взяв на себе гру, але втратив снаряд після зустрічі з Вернидубом.

27' Харатін підійшов до м'яча і пробив зі штрафного, але сфера потрапила в стінку з гравців Лейпцига, невдале виконання.

25' В перспективну контратаку вийшли луганчани, Гордієнко протягнув м'яч і віддавав передачу на вільного Рафаела, але цей пас вчасно перехопив захисник.

23' Кабаєв втратив м'яч в атаці, півзахисник відразу ж вступив у відбір, порушивши при цьому правила, стандарт на користь Лейпцига.

22' Кутовий удар на правому фланзі заробили луганчани, Кабан виконав навіс в штрафну, де після невеликого сумбуру відбиваються господарі.

21' Знову б'є по воротах Тімо Вернер. Нападаючий підхопив м'яч на куті штрафного і пробив у дотик, але сфера пролетіла вище цілі.

20' Луїс Феліпе отримав пошкодження в попередньому епізоді, Тімо Вернер влетів в голкіпера Зорі. Тривала пауза в нашому матчі.

19' Небезпека біля воріт Зорі. Лаймер отримав шикарну передачу на правому фланзі атаки, захисник вбіг до штрафного і прострілив в центр, звідки в дотик пробив Вернер, але трохи неточно

18' Лейпциг впевнено контролює м'яч на чужій половині поля, Зорі поки не вдається відсунути гру від своїх воріт.

17' Вернидуб фолить в центрі поля, захисник Зорі завалив на газон Кампля, штрафний удар на користь Лейпцига.

16' Розіграли господарі стандарт на правому фланзі атаки, Ільзанкер навісив в штрафну, але ця передача не пройшла.

15' Олександр Сваток отримує першу жовту картку в матчі, центральний захисник Зорі відверто підіграв собі рукою на фланзі.

13' Кампль отримав передачу в центрі поля і виконав передачу вперед в сторону Вернера, але нападника випередив Вернидуб.

12' Лейпциг продовжує активно йти вперед після забитого м'яча, Зорі зараз вкрай непросто, луганська команда практично всім складом змушена оборонятися.

10' Клостерманн підключився до атаки своєї команди лівим флангом, захисник отримав передачу і прострілив в центр, але там першим на м'ячі був Феліпе.

8' Гол. Забиває Лейпциг. Довго розвивалася позиційна атака господарів, Кунья отримав м'яч в центрі і пробив з дальньої дистанції, снаряд після рикошету від Вернера відправився у сітку воріт. Феліпе на цей удар не зреагував.

6' Кабаєв опинився з м'ячем на правому фланзі атаки, півзахисник виконав подачу в штрафний, але там верх виграли за німці.

4' Ільзанкер підхопив м'яч перед штрафним суперника і пробив у дотик, але поки що це лише пристрілка, занадто неточно.

3' Непогана комбінація пройшла від футболістів Зорі перед штрафним суперника, але пробити по воротах у Мвого не вийшло.

1' Лейпциг розпочинає поєдинок передачею з центра поля.

Команди на полі, зовсім скоро матч розпочнеться.

Хочеться відзначити, що букмекери не вірять в успіх Зорі.

Також, команди визначилися з формою на гру.

Стали відомі, склади команд на матч.

Сьогодні, 30-го серпня РБ Лейпциг буде приймати Зорю, у рамках матчу-відповіді раунду плей-офф Ліги Європи.

У першому матчі команди переможця не виявили і після нульової нічиї все буде вирішуватися на Ред Булл Арені.

Початок матчу о 19:30.

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Чемпіон проведе для вас пряму трансляцію починаючи з 19:15.

Джерело - champion.com.ua.

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