Євро-2020. Збірна Італії - збірна Англії: матч-центр

Джерело - Чемпіон.
Збірні Італії та Англії визначать чемпіона Євро-2020. Матч Італія - Англія відбудеться на Вемблі, в Лондоні, 11 липня, о 22:00 за київським часом.
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У фіналі чемпіонату Європи з футболу збірна Італії завдала поразки Англії.
Стали відомі стартові склади команд:
Італія: Доннарумма, Барелла, Бонуччі, Верратті, Ді Лоренцо, Емерсон, Жоржинью, Іммобіле, Інсіньє, К’єза, К’єлліні
Запасні: Ачербі, Бастоні, Белотті, Берарді, Бернандескі, Крістанте, Локателлі, Мерет, Пессіна, Сірігу, Толой, Флоренці
Актуально: Євро-2020. Фінал. Італія - Англія: онлайн-трансляція. LIVE
Англія: Пікфорд, Вокер, Кейн, Магвайр, Маунт, Райс, Стерлінг, Стоунс, Тріпп’єр, Філліпс, Шоу
Запасні: Беллінгем, Гріліш, Джеймс, Джонстон, Калвер-Льюїн, Коуді, Мінгс, Рашфорд, Ремсдейл, Сака, Санчо, Гендерсон
Вокер про фінал Євро: Ми високо підняли планку для майбутнього покоління.
Актуально: Італія - Англія: онлайн-трансляція. LIVE
Бонуччі: Три роки тому вихід у фінал Євро здавався утопією.
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