Євро-2020. Збірна Італії - збірна Англії: матч-центр

Джерело - Чемпіон.

Збірні Італії та Англії визначать чемпіона Євро-2020. Матч Італія - Англія відбудеться на Вемблі, в Лондоні, 11 липня, о 22:00 за київським часом.

Слідкуйте за найцікавішими новинами про матч у цій новині в режимі реального часу.

У фіналі чемпіонату Європи з футболу збірна Італії завдала поразки Англії.

Стали відомі стартові склади команд:

Італія: Доннарумма, Барелла, Бонуччі, Верратті, Ді Лоренцо, Емерсон, Жоржинью, Іммобіле, Інсіньє, К’єза, К’єлліні

Запасні: Ачербі, Бастоні, Белотті, Берарді, Бернандескі, Крістанте, Локателлі, Мерет, Пессіна, Сірігу, Толой, Флоренці

Англія: Пікфорд, Вокер, Кейн, Магвайр, Маунт, Райс, Стерлінг, Стоунс, Тріпп’єр, Філліпс, Шоу

Запасні: Беллінгем, Гріліш, Джеймс, Джонстон, Калвер-Льюїн, Коуді, Мінгс, Рашфорд, Ремсдейл, Сака, Санчо, Гендерсон

Вокер про фінал Євро: Ми високо підняли планку для майбутнього покоління.

Актуально: Італія - Англія: онлайн-трансляція. LIVE

Бонуччі: Три роки тому вихід у фінал Євро здавався утопією.

Хавбек Ман Сіті Філ Фоден може пропустити фінал Євро-2020.

Англійців покарали за використання вболівальниками лазерної указки на Євро.

Саутгейт обійшов Черчилля за популярністю у Великобританії.

Збірна Італії встане на коліна разом з англійцями на Вемблі.

Читакте також: Італія - Англія: цифри та факти

УЄФА призначив бригаду арбітрів на фінал Євро-2020.

Англія - п'ята команда, яка зіграє фінал Євро вдома.

Визначився фаворит фіналу Євро-2020.

Англія вперше в історії вийшла у фінал чемпіонату Європи.