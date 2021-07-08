Визначився фаворит фіналу Євро-2020

Джерело - Чемпіон.
У фіналі чемпіонату Європи-2020 збірна Італії зіграє з Англією.
Аналітичний портал TheAnalyst визначив фаворита у цьому поєдинку.
Так "Адзуррі" мають 64,3% шансу на успіх, а збірна "трьох левів" 35,7% відповідно.
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Джерело - Чемпіон.
У фіналі чемпіонату Європи-2020 збірна Італії зіграє з Англією.
Аналітичний портал TheAnalyst визначив фаворита у цьому поєдинку.
Так "Адзуррі" мають 64,3% шансу на успіх, а збірна "трьох левів" 35,7% відповідно.