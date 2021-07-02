Євро-2020. Україна - Англія: цифри та факти

Джерело - Чемпіон.

Збірна України в історичному для себе матчі 1/4 фіналу Євро-2020 зіграє зі збірною Англії. Матч відбудеться у суботу, 3 липня в Римі. Початок о 22:00 за київським часом.

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Найцікавіші факти та цифри матчу Україна - Англія

Історія протистоянь:

Збірна України та Англії зіграли між собою 7 поєдинків - 1 перемога в синьо-жовтих при 4 поразках. Матчів, можливо, не так і багато, але всі вони зі своєю неповторною історії: тут і фантастичний гол Коноплянки на Вемблі, і майже рятівний гол Шевченка там же, і гармата Назаренка в Дніпрі, і звісно ж суддя Кашаї на Євро-2012.

Головний тренер англійців Гарет Саутгейт і наставник українців Андрій Шевченко протистояли один одному в першому матчі команд 31 травня 2000 року. Збірна Англії перемогла в тій товариській грі з рахунком 2:0.

Україна:

До домашнього Євро-2012 збірна України не грала у фінальних стадіях, але цей чемпіонат Європи стане для нас третім поспіль

До перемоги над збірною Північної Македонії збірна України зазнали шість поразок у семи матчах фінальних стадій, що є рекордом. Винятком став дебютний поєдинок Євро-2012. Синьо-жовті розпочали з перемоги над шведами 2:1. Обидва м'ячі у Києві забив Андрій Шевченко, який нині очолює збірну.

У першому турі групового етапу Євро-2020 збірна України поступилася Нідерландам з рахунком 3:2.

Збірна України забила в матчах проти Нідерландів та Північної Македонії(4) вдвічі більше ніж у 6 матчах Євро до цього.

На Євро-2016 під керівництвом Михайла Фоменка збірна України посіла останнє місце в групі С. Програвши з рахунком 0:2 Німеччині і Північній Ірландії, у третьому турі синьо-жовті зазнали мінімальної поразки від Польщі.

У кваліфікації Євро-2020 українці фінішували на першому місці в групі В. Підопічні Шевченка набрали 20 очок у восьми матчах, на три бали випередивши чемпіонів Європи португальців.

Українці не потерпіли у відборі жодної поразки, здобувши шість перемог і двічі зігравши внічию. Вони увійшли в п'ятірку збірних, які жодного разу не програли в кваліфікації. Бельгія та Італія пройшли цикл без втрат, у Іспанії і Данії були нічиї.

Українці вперше потрапили у фінальну стадію Євро напряму. У 2012 році вони виступали на чемпіонаті Європи на правах господарів, а путівку на Євро-2016 здобули через стикові матчі зі Словенією.

Українці фінішували на третьому місці в групі С завдяки перемозі 2:1 над Північною Македонією. У першому турі вони в Амстердамі поступилися Нідерландам (2:3), а в заключному матчі групового етапу зазнали поразки від Австрії в Бухаресті (0:1).

Захисник збірної України Ілля Забарний увійшов до десятки наймолодших дебютантів в історії Євро.

В 1/8 фіналу команда Шевченка перемогла Швецію в додатковий час на Гемпден Парк. Переможний м'яч забив Артем Довбик, який вийшов на заміну. Для нього цей гол став першим за збірну.

Українці лише раз грали в чвертьфіналі великого турніру - на ЧС-2006 вони поступилися Італії 0:3, яка в підсумку виграла турнір.

Це другий матч збірної України на Стадіо Олімпіко. Перший відбувся у жовтні 2006 року - тоді синьо-жовті поступилися Італії 0:2 в кваліфікації ЄВРО-2008.

У п'яти матчах в Італії українці здобули дві перемоги при нічиїй і двох поразках. Останній візит нашої збірної в Італію відбувся в жовтні 2018 року. У тій товариській зустрічі синьо-жовті зіграли внічию з італійцями (1:1). Руслан Маліновський забив свій перший м'яч за збірну.

Англія:

Англійці в десятий раз грають на Євро. Вони посіли третє місце на ЧЄ-1968 і дійшли до півфіналу на домашньому чемпіонаті в 1996 році.

Англійці не потрапили на Євро-2008. Це була перша і єдина з 1984 року фінальна стадія, яку вони пропустили.

У відбірковому циклі Євро-2020 команда Саутгейта виграла сім з восьми матчів (В7 П1) і впевнено посіла в групі А перше місце. Англійці на шість очок випередили збірну Чехії. Від неї збірна "трьох левів" зазнали єдиної поразки - 1:2 на виїзді у п'ятому турі.

На груповому етапі Євро-2020 Англія обіграла Хорватію і Чехію з мінімальним рахунком. Між двома цими матчами була нічия 0:0 з Шотландією. Всі три матчі матчу відбулися на Вемблі.

В 1/8 фіналу збірна Англії перемогла Німеччину з рахунком 2:0. Голами відзначилися Рахім Стерлінг та Гаррі Кейн. Англійці не перемагали в плей-оф Євро після того, як по пенальті обіграли збірну Іспанії в чвертьфіналі домашнього Євро-96. Той матч також відбувся на Вемблі.

Кейн став найкращим бомбардиром групового етапу кваліфікації з 12 голами. Він забивав у всіх матчах і зробив п'ять гольових передач.

Збірна Англії забила у відбірковому циклі 37 м'ячів. До 15 доклав руку Стерлінг. Він забив вісім голів і віддав сім результативних передач. На рахунку Стерлінга також переможні голи в ворота Хорватії і Чехііна груповому етапі.

Англійці виграли всього два з п'яти чвертьфіналів на Євро. Обидва рази - у Іспанії: на ЧЄ-1968 і на Євро-96.

Це п'ятий матч збірної Англії на Стадіо Олімпіко (В2 Н1 П1). Саме тут англійці перемогли збірну СРСР у матчі за третє місце на ЧЄ-1968. Останній візит до Риму відбувся у жовтні 1997 року і завершився для англійців нульовою нічиєю з Італією. Цей результат приніс збірній "трьох левів" путівку у фінальну стадію ЧС-1998.

Всього в Італії англійці провели 23 матчі (В8 Н9 П6). Останній відбувся в березні 2015 року. На стадіоні Ювентуса в Турині команда зіграла внічию зі збірною Італії (1:1).