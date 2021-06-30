Джерело - Чемпіон.

Збірна України на останніх секундах додаткового часу вирвала перемогу в збірної Швеції у 1/8 фіналу Євро-2020.

У роздягальні нашої команди розпочався справжній карнавал! Роман Яремчук і Тарас Степаненко запалювали у танці.

Деякі футболісти дзвонили дружинам.

Олександр Зінченко не стримав емоцій після флеш-інтерв'ю.

Віктор Циганков привітав автора переможного голу Артема Довбика, а Андрій Лунін підтримав усю команду.

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