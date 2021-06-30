Важлива підтримка. Як дружини гравців збірної України вітали чоловіків з перемогою

Збірна України обіграла Швецію в овертаймі (2:1) і вийшла в 1/4 фіналу чемпіонату Європи-2020. Дружини "збірників" привітали своїх коханих з перемогою в цьому важкому матчі.

Прокоментувала і дружина головного тренера національної команди Андрія Шевченка. Крістен Пазік виклала в соцмережах фото своїх дітей в футболках збірної України.

"Вітаємо всіх гравців, тренерів і персонал збірної України! Ніколи не здавайтеся!", - написала Пазік.

View this post on Instagram A post shared by Kristen (@kristenpazik1)

Христина Яремчук

Юлія П'ятова дивилася матч проти Швеції разом з дружинами Сергія Кривцова і Тараса Степаненка.

Анна Сидорчук відзначала перемогу в компанії другої половинки капітана збірної Андрія Ярмоленка.

Влада Зінченко

View this post on Instagram A post shared by Vlada Zinchenko (@v.lada_sedan)

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua