Джерело - Чемпіон.

іЧемпіонат Європи 2020, Група C 21 червня, 2021 Україна - Австрія Національний стадіон, Бухарест Головний арбітр - Джюнейт Чакир (Туреччина)

Збірна України в заключному поєдинку групового етапу зіграє проти збірної Австрії у матчі за другу сходинку в групі C. Матч відбудеться в понеділок, 21 червня, о 19:00 на Національному стадіоні в Бухаресті.

Україна - Північна Македонія: головні висновки

Україна

Наша команда в хорошу настрої готується до вирішальної гри в своїй групі. Після неприємної поразки в першому тірі від Нідерландів, українці перемогли Північну Македонію та посідають другу сходинку в квартеті за рахунок кращих додаткових позазників.

Під питанням участь у грі вінгера Олександра Зубкова, який отримав пошкодження в першому турі. Усі інші - здорові та готові допомогти команді.

Що потрібно Україні для виходу в плей-оф

Австрія

Австрійці без шансів програли в другому турі групи С після перемоги на Північною Македонією на старті чемпіонату. До лав команди повернеться скандальний форвард Марко Арнаутович, який пропустив гру з Помаранчевими через дискваліфікацію за неспортивну поведінку.

Чемпіонат Європи

Збірна України втретє бере участь у європейській першості та має історичний шанс пробитися в плей-оф турніру. Дві попередні спроби (2012, 2016) виявилися невдалими - команда завершувала чемпіонат на груповій стадії. Для Австрії це також третій Євро. Як і в нашої збірної поки без плей-оф.

Історія протистоянь

Команди зіграли між собою лише дві товприські гри, обидві в рамках підготовкий до Євро-2021 та обмінялися домашніми перемогами (2:1 - у Львові, 3:2 - в Інсбруку).

Пряма мова

Андрій Шевченко (головний тренер збірної України):

Франко Фода (головний тренер збірної Австрії):

Цифри і факти

В обох команд схожі взаємовідносини з чемпіонатами Європи. Для обох команд це третій Євро, по одному разу (вперше для себе) команди грали на правах господаря турніру;

У грі з Північною Македонією збірна України перервала свою програшну серію на Євро - 6 матчів поспіль;

До перемоги над Північною Македонією австрійці не мали перемог на чемпіонатах Європи, а востаннє вигравали на великих турнірах аж у 1990 році, на чемпіонаті світу в Італії;

Марко Арнаутович узяв участь в обох попередніх матчах з Україною та зробив дубль у ворота збірної України в 2012 році напередодні Євро-2012;

Андрій Ярмоленко також двічі грав з австрійцями;

Центральний захисник збірної Австрії Алєксандар Драгович провів три роки в київському Динамо.

Орієнтовні склади

Україна: Бущан, Караваєв, Забарний, Матвієнко, Миколенко, Степаненко, Зінченко, Шапаренко, Ярмоленко, Маліновський, Яремчук.

Австрія: Бахманн, Лайнер, Драгович, Гінтереггер, Ульмер, Баумгартнер, Лаймер, Шлягер, Алаба, Забітцер, Арнаутович.

Прогноз букмекерів

Букмекери прогнозують у матчі нічию, пропонуючи на мирний підсумок - 2,15. Перемога України - 3,45, Австрія - 3,75.

Прогноз Чемпіона

Перемогна України - 2:1.