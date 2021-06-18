Україна - Північна Македонія: головни висновки

Джерело - Чемпіон.

Напередодні на Євро-2020 збірна України перемогла збірну Північної Македонії, перервавши неприємну серію із шести поспіль поразок на європейських першостях.

Українці зіграли два різних тайма: яскравий - перший, та не дуже виразний - другий, але в цілому, збірна виглядала дуже пристойно, місцями навіть шикарно.

Тож у грі нашої збірної були як позитивні моменти, так і не дуже.

Перший тайм

У першому таймі в підопічних Шевченка виходило все: агресивна атакувальна гра на хороших швидкостях, комбанаційних футбол і головне - гравці доводили атаки до ударів по воротах. Команда виглядала сбалансованою, зарядженою на гру з чітким розумінням як треба грати. Купа моментів і два голи від Я + Я - родзинка на торті.

Другий тайм

Після перерви македонці заграли активніше - 2:0 після першого тайму не залишили їм іншого вибору. Наші з гравці дещо заспокоїлися, чого в жодному разі робити не можна, але швидко заспокоїли гру і здавалося, що ми знову все контролюємо. Здавалося. Шикарний удар Трайковські, не менш шикарний сейв Георгія Бущана та "привоз" Олександра Караваєва, який елементарно не дограв епізод і дозволив випередити себе 37-річному Пандеву - пенальті. Звісно жа рахунку 2:1 пішла інша гра з гострими атаками в обидві боки.

Ярмоленко

Лідер збірної України протягом сезону дуже мало грав. Тут і недовіра Моєса, і травми. Корочше кажучи, напередодні Євро у вболівальників стан Ярмоли викликав занепокоєння. А даремно. Ярмола підвів себе до турніру в пристойній формі, а головне - у збірній є лідер, вожак!

Шапаренко

Хавбек Динамо вийшов на полі в стартовому складі, формально замінивши травмованого Зубкова. Шапаренко - найкращий гравець матчу за просуванням м'яча вперед і отриманими передачами. А трикутник Матвієнко - Миколенко - Шапаренко найкраще просував м'яч уперед. Привіт хейтерам лівого бека збірної.

Зінченко - Маліновський

Звичайно ми багато чекали й чекаємо від наших зірок. Чи виправдовують вони на очікування? Ні. Чи проваллють вони Євро? Також ні! Зіна в грі з Північною Македонією якісно вівдіграв у фазі захисту та дуже пристойно розпочинав атаки. Маліновський же непогано грав на атаку. Хоча чекаємо ми більшого.

Шевченко

Рішення тренерського штабу відверто кажучи здивувало й порадувало водночас. Мова про Маліновського як формального лівого вінгера. Зрозуміло що півзахисник Аталанти не грав класичного крайнього півзахисника, постійно зміщуючись в центр, заличаючи вільну зону для Миколенка і так далі. Напевне це рішення здивувало й тренерський штаб нашого суперника, й гравців Північної Македонії. Дуже сподобались заміни від Шеви. Не за якістю, як показала гра, Віктор Циганков - розібраний, а за суттю. Втомлених Ярмоленка та Яремчука замінили Циганков і Бєсєдін. Рівно в той момент коли стало зрозуміло, що нашим лідерам потрібен відпочинок.

З вірою у збірну!

Андрій Твердохліб, Чемпіон