Джерело - Чемпіон.
|іЧемпіонат Європи 2020, Група C
|21 червня, 2021
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Україна - Австрія
|Національний стадіон, Бухарест
|Головний арбітр - Джюнейт Чакир (Туреччина)
|Група A
|Група B
|Група C
|Група D
|Група E
|Група F
Збірна України в заключному поєдинку групового етапу зіграє проти збірної Австрії у матчі за другу сходинку в групі C. Матч відбудеться в понеділок, 21 червня, о 19:00 на Національному стадіоні в Бухаресті.
Україна - Північна Македонія: головні висновки
Україна
Наша команда в хорошу настрої готується до вирішальної гри в своїй групі. Після неприємної поразки в першому тірі від Нідерландів, українці перемогли Північну Македонію та посідають другу сходинку в квартеті за рахунок кращих додаткових позазників.
Під питанням участь у грі вінгера Олександра Зубкова, який отримав пошкодження в першому турі. Усі інші - здорові та готові допомогти команді.
Що потрібно Україні для виходу в плей-оф
Австрія
Австрійці без шансів програли в другому турі групи С після перемоги на Північною Македонією на старті чемпіонату. До лав команди повернеться скандальний форвард Марко Арнаутович, який пропустив гру з Помаранчевими через дискваліфікацію за неспортивну поведінку.
Чемпіонат Європи
Збірна України втретє бере участь у європейській першості та має історичний шанс пробитися в плей-оф турніру. Дві попередні спроби (2012, 2016) виявилися невдалими - команда завершувала чемпіонат на груповій стадії. Для Австрії це також третій Євро. Як і в нашої збірної поки без плей-оф.
Історія протистоянь
Команди зіграли між собою лише дві товприські гри, обидві в рамках підготовкий до Євро-2021 та обмінялися домашніми перемогами (2:1 - у Львові, 3:2 - в Інсбруку).
Пряма мова
Андрій Шевченко (головний тренер збірної України):
Франко Фода (головний тренер збірної Австрії):
Цифри і факти
В обох команд схожі взаємовідносини з чемпіонатами Європи. Для обох команд це третій Євро, по одному разу (вперше для себе) команди грали на правах господаря турніру;
У грі з Північною Македонією збірна України перервала свою програшну серію на Євро - 6 матчів поспіль;
До перемоги над Північною Македонією австрійці не мали перемог на чемпіонатах Європи, а востаннє вигравали на великих турнірах аж у 1990 році, на чемпіонаті світу в Італії;
Марко Арнаутович узяв участь в обох попередніх матчах з Україною та зробив дубль у ворота збірної України в 2012 році напередодні Євро-2012;
Андрій Ярмоленко також двічі грав з австрійцями;
Центральний захисник збірної Австрії Алєксандар Драгович провів три роки в київському Динамо.
Орієнтовні склади
Україна: Бущан, Караваєв, Забарний, Матвієнко, Миколенко, Степаненко, Зінченко, Шапаренко, Ярмоленко, Маліновський, Яремчук.
Австрія: Бахманн, Лайнер, Драгович, Гінтереггер, Ульмер, Баумгартнер, Лаймер, Шлягер, Алаба, Забітцер, Арнаутович.
Прогноз букмекерів
Букмекери прогнозують у матчі нічию, пропонуючи на мирний підсумок - 2,15. Перемога України - 3,45, Австрія - 3,75.
Прогноз Чемпіона
Перемогна України - 2:1.