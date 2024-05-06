Усик розповів, як відреагував на розсічення Ф'юрі

Джерело - DAZN Boxing.

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (21-0, 14 КО) висловився про травму володаря титулу WBC Тайсона Ф'юрі (34-0-1, 24 КО).

Українець розповів про свою першу реакцію на розсічення "циганського короля" в документальному фільмі DAZN Boxing.

"П'ятниця — день спарингів. Я повернувся після спарингів, Юрій і Сергій сказали мені: "Послухай, у нас є проблема". Проблема не в нас, а в усього боксерського світу, тому що в Тайсона розсічення. Я посміхнувся: "Окей, іду працювати", — сказав Усик.

Нагадаємо, спочатку поєдинок планувався на 17 лютого, але через травму Тайсона під час спарингу в тренувальному таборі бій прийшлось перенести на 18 травня.

Раніше ми повідомляли, що у протистоянні Усик — Ф’юрі передбачено реванш.

Чемпіон світу Ентоні Джошуа (27-3, 24 КО) може стати запасним боксером у випадку, коли Олександр або Тайсон не зможуть вийти на ринг 18 травня.