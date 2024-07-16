Визначився наступний суперник Іноуе
Абсолютний чемпіон світу в другій легшій вазі, 31-річний японець Наоя Іноуе (26-0, 23 КО) наступний бій проведе проти 37-річного австралійця Ті Джея Дохені (26-4, 20 КО).
Про це повідомляє Top Rank Boxing.
Поєдинок відбудеться 3 вересня на Ariake Arena у Токіо (Японія).
Нагадаємо, Іноуе у власному останньому поєдинку нокаутував Луїса Нері (35-1, 27 КО) та вперше захистив титул абсолютного чемпіона світу. Завдяки цій перемозі японець очолив рейтинг найкращих боксерів незалежно від вагової категорії (P4P) від журналу The Ring.
Водночас австралійський ексчемпіон світу 6 червня нокаутував Бріла Байогоса.