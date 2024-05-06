Бенавідес: Гвоздик — сильний суперник, який зазнав лише однієї поразки

Американський ексчемпіон світу Давід Бенавідес (28-0, 24 КО) впевнений у своїй перемозі над українцем Олександром Гвоздиком (20-1, 16 КО).

Цитує боксера Boxing Scene.

"Моя ціль — стати об’єднаним чемпіоном у напівважкій вазі і просто домінувати в ній, і, можливо, піднятися до важкої ваги. Мені ще є куди рости — мені 27 років і я все ще багато займаюся спортом, тому я хочу здійснити мрії, які поставив перед собою, коли був дитиною.

Для мене це здійснення мрії. Я завжди хотів битися в карді з Джервонтою Девісом, і тепер, коли ми це підготували, це буде найкращий кард року.

Я дуже схвильований. У мене буде сильний суперник. Він зазнав лише однієї поразки, від Артура Бетербієва, тому 15 червня у мене буде багато роботи, але я йду туди. Я почуваюся чудово, і я збираюся завоювати ще один титул", - сказав Бенавідес.