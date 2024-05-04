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28.04.2024 07:21 920

Гвоздик та Бенавідес провели першу битву поглядів

Вчора 23:48 99 0
Гвоздик та Бенавідес провели першу битву поглядів
#Олександр Гвоздик, #Давід Бенавідес

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон у напівважкій вазі Олександр Гвоздик (20-1, 16 КО) та ексчемпіон Давід Бенавідес (28-0, 24 КО) провели першу битву поглядів.

Бій відбудеться 15 червня. Боксери будуть змагатися титул тимчасового чемпіона WBC у напівважкій вазі.

Нещодавно Гвоздик заявив, що росіянин Дмитро Бівол — переоцінений боксер, і його зможе перемогти інший представник терористичної країни. 

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