Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон у напівважкій вазі Олександр Гвоздик (20-1, 16 КО) та ексчемпіон Давід Бенавідес (28-0, 24 КО) провели першу битву поглядів.

Бій відбудеться 15 червня. Боксери будуть змагатися титул тимчасового чемпіона WBC у напівважкій вазі.

David Benavidez vs Alex Gvozdyk face off! ‼️ pic.twitter.com/GfX2lUQw9I — Bible of Boxing (@ringmagazine) May 4, 2024

Нещодавно Гвоздик заявив, що росіянин Дмитро Бівол — переоцінений боксер, і його зможе перемогти інший представник терористичної країни.