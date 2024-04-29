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Ф’юрі: Я не тримаюся за життя зірки боксу

Вчора 23:11 126 0
Ф’юрі: Я не тримаюся за життя зірки боксу
#Тайсон Ф'юрі

Джерело - Чемпіон.

Володар титулу WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34-0-1, 24 КО) швидко повертається до реальності, щоб впоратися з депресією після бою.

Про це сам боксер заявив в інтерв'ю TNT Sports Boxing.

"Наскільки швидко повертаюся після боїв? Зараз я зрозумів, що мені треба повертатися негайно. Чим швидше я повернусь до реальності, тим швидше зможу впоратися з депресією після бою. Зазвичай я повертаюся додому в неділю, а вже в понеділок відвожу дітей до школи, йду вигулювати собак і інші речі.

Я одразу повертаюся до реальності. Часто я думаю: "В одну хвилину я можу бути в MGM у Лас-Вегасі, а наступного дня повертатися в Моркам". Це контраст. Люди кажуть: "Минулої ночі я бачив тебе по телевізору в Лас-Вегасі. Як ти тут опинився?".

Я мандрую в часі. Я повинен швидко повертатися. Я не тримаюся за світське життя. Я не тримаюся за життя зірки боксу. Коли я знаходжуся вдома з дітьми, собаками та Періс (дружина Тайсона — прим.), не має значення, скільки я виграв чемпіонських титулів і який у мене рекорд.

Я – батько. Я – хлопець, в якого вона закохалася, коли їй було 16 років. Я приютив собак. І всі нагороди світу не беруться до уваги, коли у вас є діти", — сказав Ф’юрі.

Нагадаємо, свій наступний бій Усик проведе проти Ф’юрі. Поєдинок відбудеться 18 травня 2024 року. Спочатку бій планувався на 17 лютого, але Тайсон отримав травму в тренувальному таборі.

Також повідомлялося, що чемпіон світу Ентоні Джошуа може стати запасним боксером у випадку, якщо хтось із суперників не зможе вийти на ринг.

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