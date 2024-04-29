Ф’юрі: Я не тримаюся за життя зірки боксу

Володар титулу WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34-0-1, 24 КО) швидко повертається до реальності, щоб впоратися з депресією після бою.

Про це сам боксер заявив в інтерв'ю TNT Sports Boxing.

"Наскільки швидко повертаюся після боїв? Зараз я зрозумів, що мені треба повертатися негайно. Чим швидше я повернусь до реальності, тим швидше зможу впоратися з депресією після бою. Зазвичай я повертаюся додому в неділю, а вже в понеділок відвожу дітей до школи, йду вигулювати собак і інші речі.

Я одразу повертаюся до реальності. Часто я думаю: "В одну хвилину я можу бути в MGM у Лас-Вегасі, а наступного дня повертатися в Моркам". Це контраст. Люди кажуть: "Минулої ночі я бачив тебе по телевізору в Лас-Вегасі. Як ти тут опинився?".

Я мандрую в часі. Я повинен швидко повертатися. Я не тримаюся за світське життя. Я не тримаюся за життя зірки боксу. Коли я знаходжуся вдома з дітьми, собаками та Періс (дружина Тайсона — прим.), не має значення, скільки я виграв чемпіонських титулів і який у мене рекорд.

Я – батько. Я – хлопець, в якого вона закохалася, коли їй було 16 років. Я приютив собак. І всі нагороди світу не беруться до уваги, коли у вас є діти", — сказав Ф’юрі.