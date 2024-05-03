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Канело — про допінг-скандал з Гарсією: Мене здивувала ця новина, бо я знаю Раяна

Сьогодні 13:35 113 0
Канело — про допінг-скандал з Гарсією: Мене здивувала ця новина, бо я знаю Раяна
Фото: Getty Images
#Сауль Канело Альварес, #Раян Гарсія

Джерело - Чемпіон.

Абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі Сауль Альварес (60-2-2, 39 КО) вважає, що Раян Гарсія (24-1, 20 КО) не вживав би добровільно допінг.

Про це Канело розповів порталу Boxing Social.

"Необхідно заспокоїтись і дозволити йому говорити. Потім ми можемо дискутувати. Я не знаю, що з ним трапилося. Я точно не знаю, що відбувається, тому прямо зараз мені нема чого сказати. Так, мене здивувала ця новина, бо я знаю Раяна. Я не думаю, що він зробив би таке", — сказав Альварес.

Раніше стало відомо, що тест на допінг виявив у організмі Гарсії заборонену речовину "остарин". Якщо B-проба також покаже позитивний результат, то перемога Раяна буде анульована.

Сам "Король Раян" вже рішуче відкинув звинувачення у вживанні допінгу та заявив, що Бог про все подбає. 

Нагадаємо, Гарсія здолав Хейні у яскравому поєдинку з трьома нокдаунами. Втім, пояс не перейшов Раяну, оскільки напередодні бою він не вклався в ліміт ваги. В команді Девіна вже заявили, що прагнуть реваншу.

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