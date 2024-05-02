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Клімас: Усику подобається бути андердогом

Сьогодні 19:10 119 0
Клімас: Усику подобається бути андердогом
Фото: Getty Images
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі, #Егіс Клімас

Джерело - Чемпіон.

Егіс Клімас, менеджер чемпіона WBA, WBO, IBF та IBO у суперважкій вазі Олександра Усика (21-0, 14 КО), вважає, що українцю подобається бути андердогом.

Про це Клімас розповів порталу October Red.

"Переважна більшість людей вважає, що Тайсон більша зірка. Але він не лінійний чемпіон, як сам каже, а просто володар титулу WBC. Не буду вдаватися в деталі, Усику подобається бути андердогом. Усику подобається виходити в ринг другим, але йти з нього переможцем", — сказав Клімас. 

Бій Усика та Ф’юрі мав відбутися 17 лютого. Тайсон отримав розсічення під час спарингу в тренувальному таборі. Нова дата проведення поєдинку – 18 травня.

Також повідомлялося, що чемпіон світу Ентоні Джошуа (27-3, 24 КО) може стати запасним боксером у випадку, коли Олександр Усик або Тайсон Ф'юрі не зможуть вийти на ринг 18 травня.

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