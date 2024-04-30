Лопес: Усі в захваті від бою Гарсії проти Хейні

Американський боксер Раян Гарсія (25-1, 20 KO) провів розумний бій проти володаря титуту WBC Девіна Хейні (31-0-1, 15 KO).

Таку думку висловив чемпіон WBO в першій напівсередній вазі Теофімо Лопес.

"Усі були в захваті від того, що зробив Раян. Він провів бій з розумом, зробив те, що мав. Вітаю його.

Я насправді радий, що все склалося так, як вийшло", - сказав Лопес.