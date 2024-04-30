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25.04.2024 21:39 373

Лопес: Усі в захваті від бою Гарсії проти Хейні

Вчора 23:35 106 0
Лопес: Усі в захваті від бою Гарсії проти Хейні
#Теофімо Лопес, #Девін Хейні, #Раян Гарсія

Джерело - talksport.com.

Американський боксер Раян Гарсія (25-1, 20 KO) провів розумний бій проти володаря титуту WBC Девіна Хейні (31-0-1, 15 KO).

Таку думку висловив чемпіон WBO в першій напівсередній вазі Теофімо Лопес.

"Усі були в захваті від того, що зробив Раян. Він провів бій з розумом, зробив те, що мав. Вітаю його.

Я насправді радий, що все склалося так, як вийшло", - сказав Лопес.

Напередодні Раян у яскравому поєдинку з трьома нокдаунами здолав чемпіона WBC в першій середній вазі Девіна Хейні. Втім, пояс не перейшов Гарсії, оскільки напередодні поєдинку він не вклався в ліміт ваги. В команді Хейні вже заявили, що прагнуть реваншу з Раяном. 

Після бою боксер анонсував зміну вагової категорії.

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