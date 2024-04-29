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Чарло анонсував бій проти Канело

Сьогодні 21:19 60 0
Чарло анонсував бій проти Канело
#Сауль Канело Альварес, #Джермалл Чарло

Джерело - FightHype.com.

Володар поясу WBC у середній вазі Джермалл Чарло (33-0, 22 КО) анонсував бій з абсолютним чемпіоном у другій середній вазі Саулем Канело Альваресом (60-2-2, 39 КО), який відбудеться у вересні.

Про це американський боксер заявив у коментарі FightHype.com.

"Я буду битися з Канело, збираюся помститися за свого брата у вересні.

Ми ще не знаємо чи буде це у Лас-Вегасі", — сказав Чарло.

Наступний поєдинок Альвереса відбудеться 4 травня проти Хайме Мунгуя у Лас-Вегасі. Спочатку він планував провести бій проти володаря титулу WBC в середньому дивізіоні Джермалла Чарло, однак мексиканець не зміг домовитися з промоутерами. У вересні Канело здобув перемогу над братом-близнюком Чарло - Джермеллом.

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