Чарло анонсував бій проти Канело

Джерело - FightHype.com.
Володар поясу WBC у середній вазі Джермалл Чарло (33-0, 22 КО) анонсував бій з абсолютним чемпіоном у другій середній вазі Саулем Канело Альваресом (60-2-2, 39 КО), який відбудеться у вересні.
Про це американський боксер заявив у коментарі FightHype.com.
"Я буду битися з Канело, збираюся помститися за свого брата у вересні.
Ми ще не знаємо чи буде це у Лас-Вегасі", — сказав Чарло.
Наступний поєдинок Альвереса відбудеться 4 травня проти Хайме Мунгуя у Лас-Вегасі. Спочатку він планував провести бій проти володаря титулу WBC в середньому дивізіоні Джермалла Чарло, однак мексиканець не зміг домовитися з промоутерами. У вересні Канело здобув перемогу над братом-близнюком Чарло - Джермеллом.