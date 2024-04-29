Чарло анонсував бій проти Канело

Володар поясу WBC у середній вазі Джермалл Чарло (33-0, 22 КО) анонсував бій з абсолютним чемпіоном у другій середній вазі Саулем Канело Альваресом (60-2-2, 39 КО), який відбудеться у вересні.

Про це американський боксер заявив у коментарі FightHype.com.

"Я буду битися з Канело, збираюся помститися за свого брата у вересні.

Ми ще не знаємо чи буде це у Лас-Вегасі", — сказав Чарло.