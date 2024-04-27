Стівенсон викликав на бій Джервонту

Джерело - Чемпіон.

Володар титулу WBC у легкій вазі Шакур Стівенсон (21-0, 10 КО) має намір провести бій з Джервонтою Девісом (29-0, 27 КО).

Заяву чемпіона світу опублікував ютуб-канал FightHype.com.

"У тебе конфлікт не з Флойдом Мейвезером. Тут є боєць, який хоче побитися з тобою. Джервонта Девіс, влаштуймо бій. Я писав про це, я втомився говорити про це. Досить мене уникати, і давай влаштуємо поєдинок", — сказав Стівенсон.

Раніше Стівенсон здобув перемогу над Едвіном Де Лос Сантосом одноголосним рішенням суддів та став чемпіоном WBC.

Водночас Джервонта у своєму останньому поєдинку нокаутував Раяна Гарсію (23-1-0, 19 KO). На початку січня він став повноцінним чемпіоном WBA у легкій ваговій категорії. Повідомлялося, що його наступним суперником стане німецький боксер Артем Арутюнян (12-1, 7 KO).