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20.04.2024 11:05 730

Стівенсон викликав на бій Джервонту

Сьогодні 10:45 113 0
Стівенсон викликав на бій Джервонту
Фото: Getty Images
#Шакур Стівенсон, #Джервонта Девіс

Джерело - Чемпіон.

Володар титулу WBC у легкій вазі Шакур Стівенсон (21-0, 10 КО) має намір провести бій з Джервонтою Девісом (29-0, 27 КО).

Заяву чемпіона світу опублікував ютуб-канал FightHype.com.

"У тебе конфлікт не з Флойдом Мейвезером. Тут є боєць, який хоче побитися з тобою. Джервонта Девіс, влаштуймо бій. Я писав про це, я втомився говорити про це. Досить мене уникати, і давай влаштуємо поєдинок", — сказав Стівенсон.

Раніше Стівенсон здобув перемогу над Едвіном Де Лос Сантосом одноголосним рішенням суддів та став чемпіоном WBC.

Водночас Джервонта у своєму останньому поєдинку нокаутував Раяна Гарсію (23-1-0, 19 KO). На початку  січня він став повноцінним чемпіоном WBA у легкій ваговій категорії. Повідомлялося, що його наступним суперником стане німецький боксер Артем Арутюнян (12-1, 7 KO).

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