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Визначилися можливі суперники Стівенсона після відновлення кар'єри

Сьогодні 14:59 127 0
Визначилися можливі суперники Стівенсона після відновлення кар'єри
Фото: Getty Images
#Шакур Стівенсон

Джерело - Boxing News 24/7.

Чемпіон WBC у легкій вазі Шакур Стівенсон (21-0, 10 КО) може провести перший бій після відновлення кар'єри в липні 2024 року.

Про це повідомляє Вoxing 24/7.

Поєдинок відбудеться у Нью-Джерсі, США. Суперниками Шакура можуть стати росіянин Заур Абдуллаєв (19-1, 11 КО) або німецький боксер Артем Арутюнян (12-1, 7 KO).

В останньому бою Стівенсон здобув перемогу над Едвіном Де Лос Сантосом та став чемпіоном WBC.

Раніше повідомлялося, що Шакур готовий замінити Раяна Гарсію  у поєдинку з чемпіоном WBC у першій напівсередній вазі Девіном Хейні.

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