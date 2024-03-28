Чемпіон WBC у легкій вазі Шакур Стівенсон (21-0, 10 КО) може провести перший бій після відновлення кар'єри в липні 2024 року.

Про це повідомляє Вoxing 24/7.

Поєдинок відбудеться у Нью-Джерсі, США. Суперниками Шакура можуть стати росіянин Заур Абдуллаєв (19-1, 11 КО) або німецький боксер Артем Арутюнян (12-1, 7 KO).

В останньому бою Стівенсон здобув перемогу над Едвіном Де Лос Сантосом та став чемпіоном WBC.

Раніше повідомлялося, що Шакур готовий замінити Раяна Гарсію у поєдинку з чемпіоном WBC у першій напівсередній вазі Девіном Хейні.