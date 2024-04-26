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20.04.2024 11:05 720

Богачук: Бій з Фундорою відбудеться трохи пізніше

Вчора 22:54 98 0
Богачук: Бій з Фундорою відбудеться трохи пізніше
#Сергій Богачук, #Фундора

Джерело - boxingscene.com.

Тимчасовий чемпіон WBC у першій середній вазі Сергій Богачук (24-1, 23 КО) вірить у бій із володарем поясів WBC і WBO Себастьяном Фундорою (21-1-1, 13 КО).

Про це український боксер заявив у коментарі Boxing Scene.

"Я казав багатьом людям, що Фундора переможе у бою проти Тіма Цзю. Думаю, бій з Фундорою можливий, але не зараз, а трохи пізніше", - сказав Богачук.

Раніше WBC скасувала бій між Сергієм Богачуком та Себастьяном Фундорою за титул у першій середній вазі, а потім призначила поєдинки Фундора - Тім Цзю та Богачук - Браян Мендоса на один і той же вечір боксу.    

У підсумку Сергій упевнено переміг Мендосу та здобув титул тимчасового чемпіона світу у напівсередній вазі (69,8 кг) за версією WBC. Він став 13-м українським боксером, який виграв чемпіонський титул. Водночас Фундора виграв у Цзю поєдинок в першій середній вазі роздільним рішенням суддів.

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