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Міллер: Ф’юрі впорається з Усиком

Сьогодні 19:42 132 0
Міллер: Ф’юрі впорається з Усиком
Фото - Getty Images
#Олександр Усик, #Джаррелл Міллер, #Тайсон Ф’юрі

Джерело - Boxing News.

Володар титулу WBC у надважкій вазі Тайсона Ф’юрі (34-0-1, 24 КО) здатний перемогти чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF Олександра Усика (21-0, 14 КО).

Таку думку висловив американський боксер Джаррелл Міллер.

"Думаю, що Тайсон впорається з цим. Ф’юрі – хороший хлопець. Я більше довіряю своїм відчуттям та стосункам з іншими бійцями. Розумієте?

Тайсон — великий хлопець, але він дуже веселий та милий", — сказав Міллер.

Нагадаємо, бій Усик - Ф’юрі відбудеться 18 травня 2024 року. Спочатку поєдинок планувався на 17 лютого, але Тайсон отримав травму в тренувальному таборі.

Також повідомлялося, що чемпіон світу Ентоні Джошуа може стати запасним боксером у випадку, якщо хтось із суперників не зможе вийти на ринг.

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