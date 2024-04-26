Міллер: Ф’юрі впорається з Усиком

Володар титулу WBC у надважкій вазі Тайсона Ф’юрі (34-0-1, 24 КО) здатний перемогти чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF Олександра Усика (21-0, 14 КО).

Таку думку висловив американський боксер Джаррелл Міллер.

"Думаю, що Тайсон впорається з цим. Ф’юрі – хороший хлопець. Я більше довіряю своїм відчуттям та стосункам з іншими бійцями. Розумієте?

Тайсон — великий хлопець, але він дуже веселий та милий", — сказав Міллер.