Помер один із провідних тренерів Черкаської області

Джерело - Чемпіон.
Один із провідних тренерів Черкаської області Віктор Андрійович Кіхтенко помер у віці 74 років через зупинку серця.
Про це повідомляє Федерація боксу України.
Зазначається, що Кіхтенко тренував не одне покоління майбутніх майстрів спорту та кандидатів у майстри спорту. Він також виховав призерів різних турнірів та молодих тренерів.
Нагадаємо, нещодавно пішов з життя спортивний журналіст Артем Франков. Він не зміг оговтатися від другого інсульту та помер у віці 53 років. Напередодні його викликали повісткою до ТЦК.