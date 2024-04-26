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Помер один із провідних тренерів Черкаської області

Сьогодні 13:24 61 0
Помер один із провідних тренерів Черкаської області

Джерело - Чемпіон.

Один із провідних тренерів Черкаської області Віктор Андрійович Кіхтенко помер у віці 74 років через зупинку серця.

Про це повідомляє Федерація боксу України.

Зазначається, що Кіхтенко тренував не одне покоління майбутніх майстрів спорту та кандидатів у майстри спорту. Він також виховав призерів різних турнірів та молодих тренерів. 

Нагадаємо, нещодавно пішов з життя спортивний журналіст Артем Франков. Він не зміг оговтатися від другого інсульту та помер у віці 53 років. Напередодні його викликали повісткою до ТЦК.

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