У київському ТЦК прокоментували факт надсилання повістки покійному Франкову

Джерело - Facebook Київського міського ТЦК та СП.

У Київському Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки пояснили, що повістки можуть надсилатися померлим громадянам через відсутність актуальних даних.

Про це стало відомо з допису ТЦК у Facebook, який став реакцією на обурення громадськості фактом надсилання повістки покійному головному редактору журналу "Футбол" Артему Франкову.

"У мережі Інтернет поширилися інформація про повістку щодо оновлення даних, яка була надіслана на адресу померлого громадянина України в Оболонському райоеі міста Київ. Повідомляємо, що подібні випадки не є одиничним і трапляються через те, що громадяни не оновлюють свої персональні дані вчасно безпосередньо в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Крім того, невірні дані щодо громадян можуть подавати інші державні реєстри. Відтак ТЦК та СП не володіє повною і достовірною інформацією щодо осіб, які можуть бути призвані на військову службу. Принагідно звертаємо увагу та наголошуємо на вчасному та обов'язковому оновленні своїх облікових даних. Також нагадуємо про адміністративну та кримінальну відповідальність відповідно до чинного законодавства за порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку та ухилення від призову на військову службу за мобілізацією в особливий період", — йдеться в пресрелізі.

Нагадаємо, про те, що Артема Франкова викликали в ТЦК повідомили в Telegram-каналі "Artем Frankov official". Автор допису назвав цю подію "абсурдом, який проліз у наше життя і поступово виявився чимось природним".

Спортивний журналіст Артем Франков пішов з життя 31 жовтня 2023 року. Він не зміг оговтатися від другого інсульту та помер у віці 53 років.