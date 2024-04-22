Головне
Найкращий рік у кар'єрі Костюк: чого не вистачає для здобуття престижних титулів?
Сьогодні 13:07 175
118 нагород завоювала збірна України на ЧЄ з таеквон-до І.Т.Ф.
Сьогодні 12:36 126
204 медалі та перше загальнокомандне місце: тріумфальний виступ України на ЧЄ з гирьового спорту
Сьогодні 11:52 152
Рейтинг ATP: Урсу встановив особистий рекорд
Сьогодні 10:53 99700
Рейтинг WTA: Костюк оновила особистий рекорд, але Світоліна залишилась першою ракеткою України
Сьогодні 10:46 398528 13
Реал, попри помилку Луніна на старті, здобув видовищну вольову перемогу в Ель Класіко: результати матчів Ла Ліги
Сьогодні 00:04 17033 1
5 причин успіху: як молодь Руха грає найкращий сезон в історії та має вийти в єврокубки
Вчора 21:29 506
Драма на Вемблі: МЮ не втримав перевагу в 3 голи над клубом із Чемпіоншипа, але переміг у серії пенальті
Вчора 20:25 1096
Динамо в більшості розгромило Полісся у 25 турі УПЛ
Вчора 19:52 8177
Погачар тріумфував у гонці Льєж-Бастон-Льєж
Вчора 18:38 4307
Прямі трансляції

У київському ТЦК прокоментували факт надсилання повістки покійному Франкову

Сьогодні 12:12 213 1
У київському ТЦК прокоментували факт надсилання повістки покійному Франкову
#Франков

Джерело - Facebook Київського міського ТЦК та СП.

У Київському Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки пояснили, що повістки можуть надсилатися померлим громадянам через відсутність актуальних даних.

Про це стало відомо з допису ТЦК у Facebook, який став реакцією на обурення громадськості фактом надсилання повістки покійному головному редактору журналу "Футбол" Артему Франкову. 

"У мережі Інтернет поширилися інформація про повістку щодо оновлення даних, яка була надіслана на адресу померлого громадянина України в Оболонському райоеі міста Київ.

Повідомляємо, що подібні випадки не є одиничним і трапляються через те, що громадяни не оновлюють свої персональні дані вчасно безпосередньо в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Крім того, невірні дані щодо громадян можуть подавати інші державні реєстри. Відтак ТЦК та СП не володіє повною і достовірною інформацією щодо осіб, які можуть бути призвані на військову службу.

Принагідно звертаємо увагу та наголошуємо на вчасному та обов'язковому оновленні своїх облікових даних. Також нагадуємо про адміністративну та кримінальну відповідальність відповідно до чинного законодавства за порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку та ухилення від призову на військову службу за мобілізацією в особливий період", — йдеться в пресрелізі. 

Нагадаємо, про те, що Артема Франкова викликали в ТЦК повідомили в Telegram-каналі "Artем Frankov official". Автор допису назвав цю подію "абсурдом, який проліз у наше життя і поступово виявився чимось природним". 

Спортивний журналіст Артем Франков пішов з життя 31 жовтня 2023 року. Він не зміг оговтатися від другого інсульту та помер у віці 53 років.

Коментарі ()
Популярне зараз
Рейтинг WTA: Костюк оновила особистий рекорд, але Світоліна залишилась першою ракеткою України Рейтинг WTA: Костюк оновила особистий рекорд, але Світоліна залишилась першою ракеткою України 398528 13
Динамо в більшості розгромило Полісся у 25 турі УПЛ Динамо в більшості розгромило Полісся у 25 турі УПЛ 8177
Реал, попри помилку Луніна на старті, здобув видовищну вольову перемогу в Ель Класіко: результати матчів Ла Ліги Реал, попри помилку Луніна на старті, здобув видовищну вольову перемогу в Ель Класіко: результати матчів Ла Ліги 17033 1
Рейтинг ATP: Урсу встановив особистий рекорд Рейтинг ATP: Урсу встановив особистий рекорд 99700
Четверту поспіль не подужала: Костюк поступилась Рибакіній у фіналі Штутгарта Четверту поспіль не подужала: Костюк поступилась Рибакіній у фіналі Штутгарта 8351
Онофрійчук виборола ще дві медалі на Кубку світу в Баку Онофрійчук виборола ще дві медалі на Кубку світу в Баку 5573 1
Рекомендуємо
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 65361 1
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 362840 2
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 82257
Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 7001 2
Посадили президента федерації і п'ять його заступників, один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників, один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 99850
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати: останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати: останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 52530