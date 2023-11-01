Перестало битись серце головного редактора культового журналу Футбол

Джерело - Чемпіон.

Помер головний редактор журналу Футбол Артем Франков.

Про це повідомив Андрій Шахов-молодший у своєму Instagram.

Головному редактору культового видання було 53 роки.

"Пізно ввечері перестало битися серце легендарного Артема Франкова. Нашого хрещеного. Пишаюся і дякую за кожну зустріч, за кожну розмову і пораду. За все. Ви назавжди залишитеся рідною людиною. Світла памʼять, дядя Артем", – написав Шахов-молодший.

Раніше стало відомо, що Франков переніс інсульт і перебував у реанімації. До цього у нього, кілька років тому, вже був інсульт.

Нагадаємо, що з 1997 до 2022 року Артем Франков був головним редактором журналу Футбол, а після початку повномасштабної війни видання під назвою "Футбол-війна" виходило в електронному форматі.