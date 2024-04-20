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Покійного редактора журналу "Футбол" викликали в ТЦК

Сьогодні 11:14 121 0
Покійного редактора журналу "Футбол" викликали в ТЦК
#Франков

Джерело - Artëm Frankov official.

Покійного редактора журналу "Футбол" Артема Франкова викликали повісткою до Територіального центру комплектування Оболонського району міста Києва для оновлення даних та проходження ВЛК.

Про це повідомили в Telegram-каналі Artем Frankov official.

"Немає такого абсурду, який не міг пролізти в наше життя і поступово виявитися чимось природним", – йдеться в повідомленні.

Спортивний журналіст Артем Франков пішов з життя 31 жовтня 2023 року. Він не зміг оговтатися від другого інсульту та помер у віці 53 років.

Нагадаємо, що з 1997 до 2022 року Артем Франков був головним редактором журналу "Футбол", а після початку повномасштабної війни видання під назвою "Футбол-війна" виходило в електронному форматі.

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