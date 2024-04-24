Головне
Скандальна перемога Шахтаря та впевнений успіх Динамо: підсумки 25 туру УПЛ
Сьогодні 11:15 638
Збірна Польщі обрала стадіон на матч з Україною
Сьогодні 18:19 266
Колись бачили таке в жіночому футболі? Епічний махач після матчу Шахтар — Кривбас
Сьогодні 17:55 15868 1
Гашек — про виступ "нейтральних росіян" на Олімпіаді: Неймовірна підтримка пропаганди Кремля
Сьогодні 11:32 12040 2
Бельгійська тенісистка українського походження розповіла, як Росія зірвала її весілля в Одесі
Сьогодні 10:58 725
На допомогу Україні Усик витратив понад мільйон доларів
Сьогодні 06:30 1146
Ювентус вийшов до фіналу Кубку Італії
Сьогодні 00:01 410
Забивав навіть Вайт: Арсенал знищив Челсі в "українському дербі" в АПЛ
Вчора 23:55 9921
Суперник збірної України на Євро-2024 залишився без двох лідерів
Вчора 21:45 1333
Київ-Баскет повторно переграв Черкаські Мавпи та став бронзовим призером Суперліги
Вчора 20:24 3547
Прямі трансляції

Богачук звернувся до найхайповішого боксера 2024 року

Сьогодні 19:50 63 0
Богачук звернувся до найхайповішого боксера 2024 року
#Раян Гарсія, #Сергій Богачук

Джерело - Чемпіон.

Тимчасовий чемпіон світу у першій середній вазі Сергій Богачук (24-1, 23 КО) звернувся до американського боксера Раяна Гарсі (25-1, 20 КО). 

Повідомлення для «Короля Раяна» українець залишив у своєму X (Twitter). 

«Ласкаво просимо, ласкаво просимо в першу середню вагу», — написав Богачук.

Раніше Раян анонсував свій перехід у першу середню вагу, кинувши виклик чемпіону цього дивізіону. Нагадаємо, нещодавно Гарсія у видовищному поєдинку з трьома нокдаунами переміг Девіна Хейні. 

До слова, Богачук увійшов у престижний рейтинг бійців першої середньої ваги від ESPN. 

Коментарі ()
Популярне зараз
Колись бачили таке в жіночому футболі? Епічний махач після матчу Шахтар — Кривбас Колись бачили таке в жіночому футболі? Епічний махач після матчу Шахтар — Кривбас 15868 1
Київ-Баскет повторно переграв Черкаські Мавпи та став бронзовим призером Суперліги Київ-Баскет повторно переграв Черкаські Мавпи та став бронзовим призером Суперліги 3547
Суперник збірної України на Євро-2024 залишився без двох лідерів Суперник збірної України на Євро-2024 залишився без двох лідерів 1333
Рейтинг Р4Р від The Ring: Усик — на 3-й позиції, Хейні залишив топ-10 Рейтинг Р4Р від The Ring: Усик — на 3-й позиції, Хейні залишив топ-10 7415 1
Забивав навіть Вайт: Арсенал знищив Челсі в "українському дербі" в АПЛ Забивав навіть Вайт: Арсенал знищив Челсі в "українському дербі" в АПЛ 9921
Гашек — про виступ "нейтральних росіян" на Олімпіаді: Неймовірна підтримка пропаганди Кремля Гашек — про виступ "нейтральних росіян" на Олімпіаді: Неймовірна підтримка пропаганди Кремля 12040 2
Рекомендуємо
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 65410 1
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 324012
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 93423
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 161750
Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря 30360
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 48714 1