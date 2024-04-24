Богачук звернувся до найхайповішого боксера 2024 року

Джерело - Чемпіон.
Тимчасовий чемпіон світу у першій середній вазі Сергій Богачук (24-1, 23 КО) звернувся до американського боксера Раяна Гарсі (25-1, 20 КО).
Повідомлення для «Короля Раяна» українець залишив у своєму X (Twitter).
«Ласкаво просимо, ласкаво просимо в першу середню вагу», — написав Богачук.
😉 welcome welcome to 154 https://t.co/kcgzxgdrL0— Serhii Bohachuk 🇺🇦 (@SBohachuk) April 24, 2024
Раніше Раян анонсував свій перехід у першу середню вагу, кинувши виклик чемпіону цього дивізіону. Нагадаємо, нещодавно Гарсія у видовищному поєдинку з трьома нокдаунами переміг Девіна Хейні.
До слова, Богачук увійшов у престижний рейтинг бійців першої середньої ваги від ESPN.