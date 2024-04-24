Спортивний директор команди Усика спрогнозував результат бою проти Ф'юрі

Джерело - Чемпіон.

Спортивний директор "Usyk Team" Сергій Лапін вважає, що дострокова перемога Олександра Усика (21-0, 14 КО) є ймовірним результатом бою проти Тайсона Ф’юрі (34-0-1, 24 КО).

Менеджер поділився своїм прогнозом на чемпіонський поєдинок в ексклюзивному інтерв'ю Чемпіону.

"Мені складно прогнозувати бій, тому що я є упередженою стороною і бачу лише перемогу Олександра Усика. Знаю точно, що поєдинок буде складним для обох, але ймовірним результатом є дострокова перемога Сашка. Все побачимо в бою. Чемпіонські пояси приїдуть в Україну", — сказав Лапін.

Нагадаємо, бій Усик — Ф’юрі відбудеться 18 травня 2024 року на Kingdom Arena в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія. Спочатку поєдинок планувався на 17 лютого, але Тайсон Ф'юрі отримав травму в тренувальному таборі.

Також повідомлялося, що чемпіон світу Ентоні Джошуа (27-3, 24 КО) може стати запасним боксером у випадку, коли Олександр Усик або Тайсон Ф'юрі не зможуть вийти на ринг 18 травня.