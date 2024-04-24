Мунгуя: Бій з Канело може увійти в історію

Джерело - boxingscene.com.
Хайме Мунгуя (43-0, 34 KO) вважає, що його бій проти абсолютного чемпіона у другій середній вазі Сауля Альвареса (60-2-2, 39 KO) може увійти в історію.
Слова мексиканського бійця цитує Boxing Scene.
"На рингу може статися багато чого. Це буде чудовий бій. Ми працювали над дрібницями. Деякі специфічні речі для Канело, деякі більш загальні. Ми працювали над багатьма речами.
Я хотів би, щоб цей поєдинок запам’ятався як бій року. Сподіваюся, що він увійде в історію та залишиться у пам’яті вболівальників, оскільки вони стануть свідками великого бою, який витримає час.
Перемога нокаутом стала б радикальною зміною у моєму житті. Я не можу сказати вам, як це можливо, тому що цього ще не сталося", - сказав Мунгуя.
Бій відбудеться 4 травня у Лас-Вегасі, США.
Свій останній поєдинок Хайме провів у січні, в якому нокаутував Джона Райдера.
Нагадаємо, Сауль Альварес планував провести бій проти володаря титулу WBC в середньому дивізіоні Джермалла Чарло, однак мексиканець не зміг домовитися з промоутерами. У вересні Канело здобув перемогу над братом-близнюком Чарло - Джермеллом.