Мунгуя: Бій з Канело може увійти в історію

Хайме Мунгуя (43-0, 34 KO) вважає, що його бій проти абсолютного чемпіона у другій середній вазі Сауля Альвареса (60-2-2, 39 KO) може увійти в історію.

Слова мексиканського бійця цитує Boxing Scene.

"На рингу може статися багато чого. Це буде чудовий бій. Ми працювали над дрібницями. Деякі специфічні речі для Канело, деякі більш загальні. Ми працювали над багатьма речами.

Я хотів би, щоб цей поєдинок запам’ятався як бій року. Сподіваюся, що він увійде в історію та залишиться у пам’яті вболівальників, оскільки вони стануть свідками великого бою, який витримає час.

Перемога нокаутом стала б радикальною зміною у моєму житті. Я не можу сказати вам, як це можливо, тому що цього ще не сталося", - сказав Мунгуя.