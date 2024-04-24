Дерев’янченко: Канело фаворит у поєдинку проти Мунгуя

Джерело - FightHype.com.
Абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі Сауль Альварес (60-2-2, 39 КО) є фаворитом у поєдинку проти володаря титулу WBC Silver Хайме Мунгуя (43-0, 34 KO).
Таку думку висловив український боксер другої середньої ваги Сергій Дерев’янченко (15-5, 10 КО).
"Я думаю, що Канело фаворит у цьому бою, але Мунгуя хороший боксер, у нього є серце, він щоразу б’ється, ми побачимо чудовий поєдинок. Він має силу, потужність.
Але Головкін більш сильний та потужний, ніж Мунгуя", — сказав Дерев’янченко.
Бій Канело проти Мунгуя відбудеться 4 травня.
Нагадаємо, Сергій поступився мексиканцю у червні минулого року. 38-річний українець був надзвичайно близьким до вражаючого апсету, але судді все ж віддали перемогу Хайме — 113-114, 112-115, 113-114.