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Дерев’янченко: Канело фаворит у поєдинку проти Мунгуя

Сьогодні 13:40 135 0
Дерев’янченко: Канело фаворит у поєдинку проти Мунгуя
#Сергій Дерев'янченко, #Сауль Канело Альварес, #Хайме Мунгуя

Джерело - FightHype.com.

Абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі Сауль Альварес (60-2-2, 39 КО) є фаворитом у поєдинку проти володаря титулу WBC Silver Хайме Мунгуя (43-0, 34 KO).

Таку думку висловив український боксер другої середньої ваги Сергій Дерев’янченко (15-5, 10 КО).

"Я думаю, що Канело фаворит у цьому бою, але Мунгуя хороший боксер, у нього є серце, він щоразу б’ється, ми побачимо чудовий поєдинок. Він має силу, потужність.

Але Головкін більш сильний та потужний, ніж Мунгуя", — сказав Дерев’янченко.

Бій Канело проти Мунгуя відбудеться 4 травня.

Нагадаємо, Сергій поступився мексиканцю у червні минулого року. 38-річний українець був надзвичайно близьким до вражаючого апсету, але судді все ж віддали перемогу Хайме — 113-114, 112-115, 113-114. 

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