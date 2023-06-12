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Дерев'янченко - Мунгуя: найкращі моменти бою

Судді віддали мексиканцю перемогу одноголосним рішенням
Сьогодні 09:16 276 0
Дерев'янченко - Мунгуя: найкращі моменти бою
#Сергій Дерев'янченко

Джерело - Чемпіон.

Український боксер другої середньої ваги Сергій Дерев’янченко (14-5, 10 КО) поступився мексиканцю Хайме Мунгуя (42-0, 33 КО) у поєдинку за вакантний пояс WBC Silver.

Перемога дісталася Мунгуї одноголосним рішенням суддів із рахунком 113-114, 112-115, 113-114.

Для мексиканця це була 42 перемогу на професійному ринзі, а Дерев'янченко зазнав п'ятої поразки, до того ж четвертої в останніх п'яти боях.

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