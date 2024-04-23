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Джошуа анонсував бій проти Ф’юрі

Сьогодні 21:36 238 0
Джошуа анонсував бій проти Ф’юрі
Фото - Getty Images
#Ентоні Джошуа, #Олександр Усик, #Тайсон Ф’юрі

Джерело - talksport.com.

Володар титулу WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34-0-1, 24 КО) після бою з чемпіоном WBA, WBO, IBO та IBF Олександром Усиком (21-0, 14 КО) зустрінеться з Ентоні Джошуа (28-3, 25 КО). Очікується, що поєдинок відбудеться у вересні.

Про це заявив британський боксер у коментарі talkSPORT.

"Бокс сильно змінюється, оскільки з'явився новий гравець — Туркі Аль аш-Шейх. Він підкорює світ і дає фанатам те, чого вони хочуть. Це приголомшливо. Тож фанати можуть побачити наш поєдинок із Ф'юрі, якщо цього захочуть.

Я знаю, що фанати хочуть нашого бою, і я цього хочу. Я не збираюся зараз вдаватися в подробиці, але Туркі Аль аш-Шейх людина дії. Час наближається.

Чесно кажучи, він сказав мені, щоб я був готовий до вересня. 1-го червня пройде турнір 5 на 5, у травні поб'ються Ф'юрі та Усик, а у вересні вступлю в гру я. Це неймовірно", — сказав Джошуа.

Нагадаємо, бій Усик - Ф’юрі відбудеться 18 травня 2024 року. Спочатку поєдинок планувався на 17 лютого, але Тайсон отримав травму в тренувальному таборі.

Також повідомлялося, що чемпіон світу Ентоні Джошуа може стати запасним боксером у випадку, якщо хтось із суперників не зможе вийти на ринг.

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