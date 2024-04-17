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У Саудівській Аравії не очікують на реванш Усика з Ф’юрі

Сьогодні 13:41 115 0
У Саудівській Аравії не очікують на реванш Усика з Ф’юрі
Фото - Getty Images
#Ентоні Джошуа, #Олександр Усик, #Тайсон Ф’юрі

Джерело - Чемпіон.

Переможець бою між володарем титулу WBC у надважкій вазі Тайсоном Ф’юрі (34-0-1, 24 КО) та чемпіоном WBA, WBO, IBO та IBF Олександром Усиком (21-0, 14 КО) може зустрітися з Ентоні Джошуа (28-3, 25 КО).

На це натякнув організатор вечорів боксу серії Riyadh Season Туркі Аль-Шейх.

Вік виклав світлину з Джошуа та підписом: "Ми чекаємо на результат бою Усик – Ф'юрі".

Нагадаємо, бій Усик - Ф’юрі відбудеться 18 травня 2024 року. Спочатку поєдинок планувався на 17 лютого, але Тайсон отримав травму в тренувальному таборі.

Також повідомлялося, що чемпіон світу Ентоні Джошуа може стати запасним боксером у випадку, якщо хтось із суперників не зможе вийти на ринг.

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