У Саудівській Аравії не очікують на реванш Усика з Ф’юрі

Переможець бою між володарем титулу WBC у надважкій вазі Тайсоном Ф’юрі (34-0-1, 24 КО) та чемпіоном WBA, WBO, IBO та IBF Олександром Усиком (21-0, 14 КО) може зустрітися з Ентоні Джошуа (28-3, 25 КО).

На це натякнув організатор вечорів боксу серії Riyadh Season Туркі Аль-Шейх.

Вік виклав світлину з Джошуа та підписом: "Ми чекаємо на результат бою Усик – Ф'юрі".

We are waiting for the result of Usyk vs Fury pic.twitter.com/y2H4fwntsa