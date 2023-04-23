Раян потрапив під "Танк": відео нокдауну в бою Девіс - Гарсія

Джерело - Чемпіон.

Минулої ночі Джервонта Девіс у сьомому раунді технічним нокаутом переміг Раяна Гарсію. Однак бій міг завершитися набагато раніше.

У другому раунді після серії безуспішних атак Гарсія отримав потужний удар у корпус від Девіса, який відправив його на підлогу. Все це сталося на очах у Флойда Мейвезера, який не приховував своїх емоцій.