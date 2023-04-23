Раян потрапив під "Танк": відео нокдауну в бою Девіс - Гарсія

Джерело - Чемпіон.
Минулої ночі Джервонта Девіс у сьомому раунді технічним нокаутом переміг Раяна Гарсію. Однак бій міг завершитися набагато раніше.
У другому раунді після серії безуспішних атак Гарсія отримав потужний удар у корпус від Девіса, який відправив його на підлогу. Все це сталося на очах у Флойда Мейвезера, який не приховував своїх емоцій.
RINGSIDE VIEW: Floyd Mayweather reacts to Gervonta Davis dropping Ryan Garcia in RD2 🤑 #DavisGarcia | #Boxingpic.twitter.com/VhUjV3WOdT— RINGOFHIGHLIGHTS (@ringofhighlight) April 23, 2023