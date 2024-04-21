Раян Гарсія: Я пиячив щодня, але все одно переміг довбаного Хейні

Американський боксер першої напівсередньої ваги Раян Гарсія (25-1, 20 КО) пройшов чимало випробувань на шляху до сенсаційної перемоги над Девіном Хейні (31-1, 15 КО).

Про це "Король Раян" розповів у ході пресконференції після поєдинку.

"Мені начхати, що люди говорять про мене. Я пройшов крізь вогонь, і все одно втримався на ногах та побив довбаного Девіна Хейні. Я пиячив щодня, але все одно переміг його. Що ж сталося? Хибна реальність, чи не так? Я пив, пив, пив, пив. І що сталося? Я виграв. Я не пишаюся цим, але просто кажу. Це була заява для вас, хлопці, не можете возитися зі мною. Я можу робити все, що захочу.

Послухайте, я багато що пройшов. Я пережив розлучення, у моєму житті сталося багато лайна, і це, по суті, зламало мене. Тому я робив те, що вважала за потрібне, щоб почуватися добре. Я пив щодня і робив усе, що хотів. Я зовсім не пишаюся цим. Я просто молюся за своїх дітей, і сподіваюся, що з ними все гаразд. Сподіваюся, вони мною пишаються", — сказав Гарсія.