Американський боксер зробив пропозицію порноактрисі

Джерело - Чемпіон.
Американський боксер першої напівсередньої ваги Раян Гарсія (24-1, 20 КО) зробив своїй дівчині пропозицію руки та серця.
Про це «Король Раян» повідомив у своєму Х (Twitter).
SHE SAID YESS!!!!!! 💍💍💍— RYAN GARCIA (@RyanGarcia) April 15, 2024
IM SO HAPPY AND MOTIVATED GOING INTO MY FIGHT NOW
LETS GOOOOOOO
LETS GO FOREEAL
SHES MY WIFE OR FUTURE WIFEY BUT STILL VERY VERY HAPPY
EVERYONE HAVE A GREAT DAY
SAV G 💙💙💙💙💙💙💙💙 pic.twitter.com/xYl8XARvjT
Зазначимо, що обраниця Гарсії — 33-річна австралійська акторка еротичних фільмів Саванна Бонд. На пропозицію свого майбутнього чоловіка вона відповіла згодою.
Наступний поєдинок Раяна вібдудеться вже цієї суботи, 20 квітня. Суперником Гарсії буде чемпіон світу за версією WBC Девін Хейні (31-0, 15 КО).