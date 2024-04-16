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07.04.2024 07:40 1129

Американський боксер зробив пропозицію порноактрисі

Вона старша за нього на 8 років
Сьогодні 14:31 138 0
Американський боксер зробив пропозицію порноактрисі
#Раян Гарсія

Джерело - Чемпіон.

Американський боксер першої напівсередньої ваги Раян Гарсія (24-1, 20 КО) зробив своїй дівчині пропозицію руки та серця. 

Про це «Король Раян» повідомив у своєму Х (Twitter). 

Зазначимо, що обраниця Гарсії — 33-річна австралійська акторка еротичних фільмів Саванна Бонд. На пропозицію свого майбутнього чоловіка вона відповіла згодою. 

Наступний поєдинок Раяна вібдудеться вже цієї суботи, 20 квітня. Суперником Гарсії буде чемпіон світу за версією WBC Девін Хейні (31-0, 15 КО). 

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