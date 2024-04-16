Американський боксер зробив пропозицію порноактрисі

Вона старша за нього на 8 років

Джерело - Чемпіон.

Американський боксер першої напівсередньої ваги Раян Гарсія (24-1, 20 КО) зробив своїй дівчині пропозицію руки та серця.

Про це «Король Раян» повідомив у своєму Х (Twitter).

SHE SAID YESS!!!!!! 💍💍💍



IM SO HAPPY AND MOTIVATED GOING INTO MY FIGHT NOW



LETS GOOOOOOO



LETS GO FOREEAL



SHES MY WIFE OR FUTURE WIFEY BUT STILL VERY VERY HAPPY



EVERYONE HAVE A GREAT DAY



SAV G 💙💙💙💙💙💙💙💙 pic.twitter.com/xYl8XARvjT — RYAN GARCIA (@RyanGarcia) April 15, 2024

Зазначимо, що обраниця Гарсії — 33-річна австралійська акторка еротичних фільмів Саванна Бонд. На пропозицію свого майбутнього чоловіка вона відповіла згодою.

Наступний поєдинок Раяна вібдудеться вже цієї суботи, 20 квітня. Суперником Гарсії буде чемпіон світу за версією WBC Девін Хейні (31-0, 15 КО).