Хейні та Гарсія провели битву поглядів напередодні бою

Джерело - Чемпіон.

Відбулась третя дуель поглядів між чемпіоном світу за версією WBC у першій напівсередній вазі Девіном Хейні (31-0, 15 КО) та Раяном Гарсією (24-1, 20 КО).

Дуель запам'яталась словесною перепалкою боксерів, під час якої Хейні штовхнув свого опонента.

Двобій відбудеться 20 квітня у Нью-Йорку на арені Barclays Center в Брукліні.

Not a conspiracy.. Ryan is a hoe! 4 days #TheDream pic.twitter.com/TOAdRFkFqS — Devin Haney (@Realdevinhaney) April 16, 2024

Девін у попередньому поєдинку 9 грудня 2023 року здолав одноголосним рішенням суддів Реджиса Прогрейса і забрав у нього титул чемпіона WBC у першій напівсередній вазі.

Раян у своєму останньому бою 2 грудня минулого року закрив першу поразку в кар'єрі, нокаутувавши Оскара Дуарте.