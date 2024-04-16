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Хейні та Гарсія провели битву поглядів напередодні бою

Сьогодні 21:25 125 0
Хейні та Гарсія провели битву поглядів напередодні бою
#Девін Хейні, #Раян Гарсія

Джерело - Чемпіон.

Відбулась третя дуель поглядів між чемпіоном світу за версією WBC у першій напівсередній вазі Девіном Хейні (31-0, 15 КО) та Раяном Гарсією (24-1, 20 КО).

Дуель запам'яталась словесною перепалкою боксерів, під час якої Хейні штовхнув свого опонента.

Двобій відбудеться 20 квітня у Нью-Йорку на арені Barclays Center в Брукліні.

Девін у попередньому поєдинку 9 грудня 2023 року здолав одноголосним рішенням суддів Реджиса Прогрейса і забрав у нього титул чемпіона WBC у першій напівсередній вазі.

Раян у своєму останньому бою 2 грудня минулого року закрив першу поразку в кар'єрі, нокаутувавши Оскара Дуарте.

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