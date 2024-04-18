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Вайлдер — про Ф’юрі та Усика: Легшим суперником був би Олександр

Сьогодні 15:59 129 0
Вайлдер — про Ф’юрі та Усика: Легшим суперником був би Олександр
Фото: Getty Images
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі, #Деонтей Вайлдер

Джерело - Sky Sports.

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Деонтей Вайлдер (43-3-1, 42 КО) вважає, що Олександр Усик (21-0, 14 КО) був би легшим суперником ніж Тайсон Ф’юрі (34-0-1, 24 КО).

Про це Вайлдер розповів порталу Sky Sports.

"Я вірю, що зустрінуся з Тайсоном Ф’юрі вчетверте. Напевно, з них двох легшим суперником був би Олександр, я ніколи раніше не бився з ним. Стилі створюють бої, ми ніколи не билися один з одним, тому ми не знаємо один одного, це було б по-іншому.

Коли ти проводиш бій з кимось, з ким ніколи раніше не бився, ти не знаєш, які сюрпризи можуть статися. Але врешті-решт я поважаю всіх бійців, які виходять на ринг, вони ризикують своїм життям заради інших", — сказав Вайлдер.

У першому двобої Вайлдер та Ф'юрі не визначили сильнішого, однак у другому та третьому поєдинку переміг британський боксер.

Нагадаємо, бій Усик — Ф’юрі  відбудеться 18 травня 2024 року на Kingdom Arena в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія. Спочатку поєдинок планувався на 17 лютого, але Тайсон Ф'юрі отримав травму в тренувальному таборі.

Також повідомлялося, що чемпіон світу Ентоні Джошуа (27-3, 24 КО) може стати запасним боксером у випадку, коли Олександр Усик або Тайсон Ф'юрі не зможуть вийти на ринг 18 травня.

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